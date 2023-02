Strisce blu, nubi sul nuovo appalto 

Braccio di ferro per le strisce blu e tutto (o quasi) ruota sulle ore di assunzione del personale.

La gara

Da alcuni giorni, infatti, c’è un vincitore della gara d’appalto per la gestione dei 315 stalli a pagamento che il Comune ha ricavato, rivisitando il servizio e i siti, nelle piazze e vie del centro. È una ditta laziale che, peraltro, era fra le otto candidate alla manifestazione di interesse che l’ente aveva indetto circa due mesi fa. Ma il servizio ancora non parte perché Comune e privato devono limare aspetti non esattamente marginali: «È la questione del monte ore da assegnare – analizza il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta - ai quattro lavoratori che gestivano le attività prima della sospensione: riteniamo che 50 complessive in una settimana da suddividere per quattro vigil park non siano adeguate, i dirigenti sono in fase di contrattazione affinché si salga a circa 65 ore, e francamente siamo ottimisti che ciò avvenga». L’ottimismo non manca, ma la società che ha vinto la gara prende atto delle mutate condizioni rispetto al passato: il Comune ha ripristinato il servizio dei parcheggi a pagamento solo di mattina perché analisi accurate hanno dimostrato che viene utilizzato (e pertanto ne deriva il fatturato) per quasi il 75 per cento nella fascia mattutina. «Inoltre – osserva il vice sindaco – abbiamo introdotto novità tecnologiche come una App per il pagamento, il taglio della tariffa da 0,60 a 0,50 euro per un’ora e da 0,40 a 0,30 per mezzora, la concessione del quarto d’ora gratis di sosta per brevissime commissioni». Preso atto di tutto ciò, i possibili nuovi gestori ritengono che il volume d’affari annuo sia di poco superiore a 100 mila euro, e l’aggio a favore del Comune si aggirerebbe attorno al 14-15 per cento.

Gli stalli

Gli stalli saranno in tutto 315 ma la dislocazione studiata dalla Polizia municipale prevede sostanziali novità. Tredici saranno istituiti per la prima volta in alcuni tratti di via Turati e altri 13 in via Brigata Sassari: in queste due vie compariranno anche stalli liberi disposti a spina di pesce. Poi 52 parcheggi blu ai margini di piazza Ciusa ma scompariranno quelli nel settore centrale (solo disco orario); 46 in piazza Rinascita, 42 in piazza Matteotti, 29 in piazza Marmilla, 15 in via Nuoro, 7 in via delle Poste, 11 in vico Matteotti, 17 in piazza San Ponziano, 25 in viale Arsia, 34 nel tratto medio alto di via Gramsci.