Strisce blu? Non le usa nessuno 

Sono partiti con un colossale flop i parcheggi a pagamento sulla spiaggia di Torre dei Corsari: non solo stalli vuoti ma anche una perdita di circa 30 mila euro per le casse del Comune di Arbus. Come se non bastasse, ieri mattina una piccola frana ha invaso un tratto dello spazio riservato alla sosta all’interno della linea blu continua. Un fatto che ha scatenato ancora di più la rabbia dei bagnanti. Il sospetto è unanime: il Comune doveva trovare soldi, ma l’ha fatto nel modo peggiore.

Le proteste

Le strisce blu sulla spiaggia di Torre erano previste dal bando di gara di giugno: in tutto 115 stalli, a pagamento da luglio a ottobre. A sorpresa la tinteggiatura di 44 stalli è stata fatta alla fine di agosto, due mesi di ritardo rispetto al servizio avviato a Pistis e a Piscinas. Il 3 settembre l’attivazione con tanto di parcometro e un parcheggiatore, Simone Putzolu, bersagliato di aggressioni verbali. Risultato? Ogni giorno circa 200 auto in sosta ovunque capita, anche in divieto, mentre il nuovo parcheggio resta vuoto.

Il proprietario di una villetta estiva, Giancarlo Franzosini, sbotta: «In tante città d’Italia la domenica i parcheggi sono gratis per accogliere i visitatori, qui al contrario se ne inaugurano di nuovi. Qualche anno fa sollevai il problema della sosta a pagamento poco più giù, con l’accesso tramite sbarre telecomandate. “Provvederemo”, fu la promessa. Invece? Oggi scopro che li hanno raddoppiati. Meglio tornare a casa». Il progetto che per la prossima stagione prevede l’estensione della zona blu infiamma gli animi: «Il Comune – sbotta Nino Onidi – farebbe meglio a salvaguardare la Torre, simbolo del territorio, con le panchine realizzate da poco e già fuori uso, ferro arrugginito e legno consumato».

Sul piede di guerra chi tutto l’anno abita nel villaggio. «Paghiamo Imu e Tari in cambio di nessun servizio», dice il consigliere del comitato cittadino, Mario Mura: «Obbligarci ora a sborsare anche per la sosta è davvero troppo. A settembre il ticket colpisce sopratutto noi». Salvatore Ghiani aggiunge: «Tutte le opportunità di svago e di servizi utili che il villaggio ha offerto per tanti anni sono scomparsi. Restano mare e spiagge ma per arrivarci ci chiedono 5 euro al giorno in un parcheggio e 8 nell’altro. E l’agevolazione riservata ai residenti?»

Il Comune

Il sindaco, Paolo Salis, probabilmente non immaginava che la novità avrebbe scatenato un putiferio (sui social si sfiora la diffamazione»: «Prima – ricorda – c’erano traffico caotico e ingorghi a due passi dal mare, ora la sosta è regolamentata. Proviamo a fare un giro in altre località d’Italia: si paga ovunque». Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, ribadisce: «Prima si faccia un Piano parcheggi che preveda anche i posti per disabili, poi si può parlare di parcometri. Così è una giungla che danneggia il turismo».