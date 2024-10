Strisce blu nel Sinis, un incasso da record 

I dati precisi ancora non ci sono ma è certo però che dalla sosta a pagamento lungo la costa del Sinis il Comune di Cabras ha incassato più dello scorso anno, quando si arrivò a 507mila euro.

«Quest’anno leggermente di più - annuncia il sindaco, Andrea Abis - Grazie alle entrate derivanti dai parcheggi riusciamo a garantire gli interventi fondamentali per la salvaguardia e l’allestimento del litorale, ma soprattutto lo smaltimento dei rifiuti. Stiamo cercando di elaborare tutti i dati per capire non solo quanto è fruttata la sosta ma anche in quanti hanno raggiunto il Sinis, dove hanno alloggiato e da dove sono arrivati».

Ancora non è chiaro nemmeno a quanto ammonta la tassa di soggiorno. «Tanti operatori non hanno ancora inviato la comunicazione e quindi versato le somme - spiega Abis - Nei giorni scorsi abbiamo inviato i solleciti». A Cabras sono presenti 2.500 posti letto tra immobili per locazione breve, camping, case vacanza, agriturismi, alberghi e affittacamere.

«Ovviamente saranno dati parziali - conclude Andrea Abis - mancheranno quelli che riguardano il sommerso. Su questo ci stanno lavorando le Fiamme gialle che recentemente ha recuperato dai nostri uffici tante carte».

