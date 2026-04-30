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San Vero.
01 maggio 2026 alle 00:20

Strisce blu lungo la costa, polemica per l’incontro pubblico  

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L'assemblea non si è ancora tenuta ma sta già facendo discutere. I motivi sono diversi: è stata convocata a pochi giorni dalla presentazione delle liste comunali; negli ultimi dieci anni i cittadini non sono mai stati convocati per discutere delle strisce blu; l'organizzazione dei parcheggi lungo tutte le marine, che partirà i primi giorni di giugno, è già stata approvata.

L'amministrazione comunale di San Vero, guidata da Luigi Tedeschi, che salvo colpi di scena si presenterà come candidato sindaco, ha fissato un'assemblea pubblica che si terrà lunedì 4 maggio alle 18 nell'aula consiliare. Come si legge nella convocazione «durante l'incontro verrà illustrato il progetto relativo all'istituzione dei parcheggi a pagamento per la stagione estiva 2026». Si legge inoltre che sarà presente Enrico Giordano, incaricato della progettazione, a disposizione per fornire chiarimenti.

«Lo scorso anno, soprattutto nelle borgate - spiega Giordano - si sono verificati diversi problemi, ecco perché il Comune ha deciso di organizzare un incontro per illustrare il sistema della sosta, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei pass per i residenti. È una riunione informativa. Trovo lodevole che un'amministrazione uscente voglia dare ai cittadini le informazioni per evitare problemi». «Convocare un'assemblea quattro giorni prima della fine del mandato, è inutile e tardivo - commenta Andrea Atzori, candidato sindaco – l'ascolto dei cittadini va fatto prima di deliberare».

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