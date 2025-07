Strisce blu, la minoranza attacca: servizio in ritardo 

I consiglieri comunali di minoranza Simona Cadoni, Alessandro Campus e Angelo Masala intervengono duramente dopo l’annuncio dell’amministrazione comunale per la gara d’appalto del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento in città e a Bosa Marina. «Nella comunicazione – osservano – non si menziona la data di avvio del servizio, fissata invece per il primo settembre 2025, quando la stagione balneare sarà al termine. Una beffa per cittadini e operatori: si è senza servizio da dicembre 2024 e, nonostante i proclami, ripartirà a settembre». Critiche anche all’assessore Marco Naitana, che in Consiglio lo scorso 24 giugno aveva promesso l’imminente pubblicazione del bando. Secondo i consiglieri, l’ennesimo ritardo sarebbe legato anche all’annullamento della delibera di Giunta per un presunto errore procedurale. «Il servizio ripartirà – sostengono i tre consiglieri – quando i turisti saranno già andati via, gravando solo sui bosani. Si rischiano il caos a Bosa Marina e gravi disagi per i residenti e commercianti dell’isola pedonale, senza posti riservati e con accessi limitati già dalle 11. L’ amministrazione dimostra ancora una volta incapacità organizzativa tra musei chiusi, nessun calendario di eventi e totale improvvisazione».

