Strisce blu, la Giunta boccia la delibera 

Sessanta nuovi stalli a pagamento, tutti nel centro storico. Le nuove strisce blu avrebbero dovuto sopperire alla riduzione di parcheggi causata da cantieri pubblici e dehor. Ma la delibera, predisposta dagli uffici di piazza Eleonora e illustrata alla Giunta dalla segretaria generale, Giovanna Solinas Salaris, è stata «sospesa in attesa di ulteriori approfondimenti», su richiesta dell’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu. L’ennesimo corto circuito che sembra avvalorare la tesi del capogruppo di Oristano al Centro, Giuliano Uras, sul presunto «scollamento tra parte politica e dirigenziale».

I gestori

Il documento è stato portato all’attenzione dell’esecutivo una settimana fa, alla luce delle reiterate richieste presentate al sindaco dal gestore del servizio, il consorzio “The park”. «Abbiamo un ammanco di quasi 100 stalli - fanno sapere dalla ditta - 26 sono venuti meno con l’avvio dei lavori in piazza Mariano, altri mancano in piazza Pili e piazza Giovanni Paolo II. Molti sono stati occupati dai dehor».

Il contenuto della delibera, però, ha fatto storcere il naso al titolare dell’assessorato all’Urbanistica e non solo. Nuove pennellate di blu erano previste, ad esempio, in via Tharros e via Benedetto Croce, dove già la sosta gratuita è ridotta ai minimi termini.

La bocciatura

«Non avevo ancora avuto modo di leggerla - chiarisce Cuccu - nel momento in cui mi sono reso conto che le nuove aree di sosta erano tutte concentrate nel perimetro del centro ho chiesto una verifica. E il sindaco ha concordato con me». Tutto da rifare, o quasi. Sarà probabilmente confermata la parte del provvedimento che riduce da 40 a 25 euro l’abbonamento mensile per il parcheggio multipiano di via Mariano IV. L’esponente della Giunta nega, tuttavia, qualsiasi malumore nella coalizione e assicura che il dietrofront sulle strisce blu nulla ha a che vedere con l’intergruppo di maggioranza che venerdì è andato semideserto.

Il malumore

All’appuntamento con il primo cittadino, oltre al presidente del Consiglio, Peppi Puddu, si sono presentati solo due consiglieri di Forza Italia: Gigi Mureddu e Paolo Angioi. Assenti tutti gli altri partiti. Qualcuno parla «di garbati segnali al primo cittadino», accusato di non condividere le decisioni importanti con chi lo ha sostenuto. Non sarebbe ancora stata digerita, a quanto pare, la pubblicazione sull’Albo pretorio dell’avviso di selezione interna per la nomina del dirigente che dovrà sostituire ai Servizi sociali Valentina Tagliagambe, assunta in comando in Regione per tre anni. Gli assessori, poi, lamenterebbero il ritardo con cui le delibere vengono portate alla loro attenzione. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Fulvio Deriu, getta acqua sul fuoco: «Nessuna crisi in maggioranza». Giovedì si torna in Aula, ma difficilmente si registreranno fibrillazioni: sullo sfondo c’è l’appuntamento con le elezioni europee e la sensazione è che fino al 9 giugno tutti staranno buoni al loro posto, poi si vedrà.

