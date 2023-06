Strisce blu in Costa Verde, si parte 

Luglio è arrivato e sulla Costa Verde ha sciolto subito il nodo parcheggi: il Comune ha affidato l’appalto per la gestione delle strisce blu sulle spiagge di Piscinas, Pistis e Torre dei Corsari. Ha vinto l’impresa Safapa di Marco Saba che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa di 98.065 euro, partendo dalla base di gara di 26.670 euro. Un tesoretto nelle casse del Municipio inaspettato, dopo la maxi offerta dello scorso anno di 87.542 euro, un rialzo del 381 per cento sull’aggio a favore del Comune, partendo dalla base di 18.200 euro. «È stata una corsa - dice il sindaco Paolo Salis - contro il tempo. Superato il primo ostacolo, non resta che premere l’acceleratore per partire il prima possibile».

L’appalto

La sosta a pagamento a due passi dal mare di Piscinas, Pistis e per la prima volta anche Torre dei Corsari, le spiagge più gettonate dai turisti, hanno attirato l’interesse di una quindicina di imprese, alla fine solo due hanno presentato l’offerta, Safapa e Dafne. Proprio le due società che nel 2022 si erano trovate l’una contro l’altra per accaparrarsi il servizio, trascinando la questione in Tribunale fino al Consiglio di Stato. Quest’anno a parti invertite, Safaba prima e Dafne di Giorgio Zurru seconda. In palio c’è la gestione di 381 stalli distribuiti tra Piscinas (191), Pistis (75) e Torre dei Corsari (115) per un bando che ha un valore stimato di oltre 149 mila euro, 70 euro a stallo. La partenza del servizio prevista per oggi slitta di qualche giorno. L’unico dato certo è la fine del progetto, il 31 ottobre. «La comunicazione - riferisce Saba - l’ho avuta ieri mattina e, credo, venga ufficializzata oggi. A questo punto devo aspettare lunedì per iniziare a montare le attrezzature, soprattutto avviare l’iter per l’assunzione dei parcheggiatori. EE faccio un appello: chi vuole venire a lavorare si faccia avanti».

Nuovi stalli

Si parte solo su due delle tre spiagge, al momento resta esclusa Torre dei Corsari. «In questo tratto di mare - ricorda Salis - i lavori per realizzare i parcheggi a pagamento stanno per partire. Stiamo aspettando il via libera della Soprintendenza, l’okay della Regione c’è già. Un atto necessario perché l’asfalto nero riguarda un pezzo di strada che costeggia la Torre, area protetta, dove si potrebbe spalmare solo un manto verde, ecologico».

Le tariffe

Somme al centro della polemica. A tenere testa è la babele delle tariffe diverse per ogni spiaggia dello stesso litorale. «Un libero mercato - dice il consigliere di minoranza Agostino Pilia - ingiustificabile. Il Comune deve intervenire e uniformate i costi, abbattere la differenza, non si tratta di centesimi ma di alcuni euro». A Scivu e a Funtanazza i motociclisti pagano 5 euro al giorno, le auto 7, i camper 15, sconti per i residenti e per gli ospiti delle strutture ricettive. A Torre dei Corsari, nell’area sosta dello stabilimento comunale chiusa con le sbarre telecomandate, moto ed auto pagano 8 euro al giorno, camper e caravan 11 euro. Resta da definire la tariffa oraria dei parcheggi del Comune, il bando prevede 6 euro al giorno per le auto a luglio ed agosto, 2 euro a settembre e ottobre.

