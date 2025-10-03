Strisce blu in centro, via al nuovo appalto 

È operativo il nuovo servizio dei parcheggi a pagamento. Oltre alla gestione delle strisce blu, si porta in dote non poche novità interessanti che sgravano il Comune da interventi che, talora, esegue in ritardo o non esegue per nulla.

Le novità

La società (si tratta di quella uscente) che ha vinto la gestione dei quasi 300 parcheggi a pagamento ricavati in centro ha infatti proposto un pacchetto di migliorie in termini di sicurezza stradale e arreda urbano che ha convinto il Comune ad aggiudicare il servizio. La firma del nuovo contratto è avvenuta pochi giorni fa. Alcune proposte costituiscono davvero delle novità. I vincitori dell’appalto (resterà in vigore per cinque anni) si sono detti pronti a potenziare la segnaletica orizzontale e verticale. Andranno quindi a rifare o realizzare ex novo le strisce pedonali ove questo venga ritenuto necessario, in particolare in centro. In alcune strade il ripristino delle strisce non avviene da anni. «Altra proposta migliorativa – analizza il comandante della polizia locale Andrea Usai che ha seguito l’iter dell’appalto e il precedente periodo di sperimentazione – concerne il posizionamento di pannelli con i display che indicano la velocità mantenuta da un veicolo in transito». Fungeranno in sostanza da deterrente perché quanto meno suggeriscono al conducente di diminuire la velocità nel caso in cui abbia superato i limiti e pongono sull’avviso in merito ai possibili punti da revocare sulla patente. I siti in cui collocarli sono sotto valutazione, ma appaiono in pole position il pericoloso incrocio (i rischi sono all’ordine del giorno) fra la località Sirai e la strada statale 126 (rimasto escluso 20 anni fa dall’imponente opera di messa in sicurezza della Statale) e una delle uscite della frazione di Bacu Abis in cui si registrano comportamenti al volante non confacenti con gli standard di sicurezza.

Zona 30

Sarà poi compito della ditta posizionare il cartello indicante la “Zona 30” (ovvero il limite di velocità) nei rioni in cui sono stati previsti e altri di prossima istituzione. Fra le proposte che hanno qualificato in positivo l’aggiudicazione dell’appalto, il posizionamento di cestini per i rifiuti normali (ci sono aree, in centro matrice, sprovviste) e quelli per le deiezioni canine. Quanto al resto, confermate le disposizione del precedente appalto: per un’ora di sosta si paga 0,50 centesimi, per mezzora 0,30. Il primo quarto d’ora sarà gratuito, si potrà pagare anche con un’applicazione multimediale.

