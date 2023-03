Strisce blu, il Comune raddoppia  

Per i turisti nessuna novità: le tariffe per parcheggiare l’auto a pochi metri dal mare cristallino del Sinis, salvo decisioni dell’ultimo minuto, saranno le stesse dello scorso anno. Cambiano invece i numeri per la ditta che vincerà la gara per la gestione delle strisce blu pubblicata dall’Area marina protetta del Sinis. Un tesoretto non indifferente viste le tantissime presenze lungo la costa da giugno a settembre.

La novità

Il Comune di Cabras è al lavoro per organizzare la stagione estiva lungo i 40 chilometri di costa, da Mari Ermi a Maimoni passando per Is Arutas e la borgata di San Giovanni di Sinis. Sulla piattaforma Sardegna Cat potranno essere presentate le candidature per gestire il servizio che durerà novanta giorni. Se sino allo scorso anno chi si aggiudicava l’appalto dei parcheggi versava nelle casse comunali di Cabras 220 mila euro all’anno, più il trenta per cento degli incassi se venivano superati i 450 mila euro di fatturato, questa volta la ditta dovrà fare un bonifico di quasi il doppio. L’offerta minima che viene richiesta è infatti di 435 mila euro. Più sempre il trenta per cento se vengono superati però i 700 mila euro di fatturato. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 3 aprile.

Gli incassi

«Lo scorso anno abbiamo chiuso con 440 mila euro - spiega il sindaco di Cabras Andrea Abis - Si tratta di un servizio importante che dovrà essere gestito in maniera eccellente, è necessaria un’organizzazione potente. La stessa che ha garantito negli ultimi due anni la Sis. Si tratta di un bando appetibile visto che anche per la prossima stagione estiva si prospettano presenze importanti. Rispetto al 2018 ad esempio abbiamo raddoppiato le entrate. Per noi i parcheggi sono linfa vitale. Rappresentano l’entrata più importante per le casse comunali dopo gli incassi che arrivano dai siti archeologici».