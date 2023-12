Strisce blu, ecco la rivoluzione 

Da un anno i lavoratori di Parkar che gestiscono 3.500 parcheggi a pagamento in strada, più altri 1000 nelle strutture (come quella di via Monti), operano in proroga, in attesa del nuovo bando. Ogni volta, per i 49 dipendenti della società controllata dal Ctm (di cui il Comune è proprietario per il 67%), che dal 2010 amministra una parte delle strisce blu della città (altri 2.200 sono gestiti da Apcoa), è la stessa preoccupazione: il Comune deve emanare il bando per la gestione del servizio, il che significa la possibilità che subentrino nuove società (private) con tutti i pericoli legati al futuro dei lavoratori e alla gestione dei parcheggi a pagamento che valgono ogni anno oltre 3 milioni di euro. Ora, però, tutto cambia: il Consiglio comunale, infatti, ha approvato all'unanimità l’acquisto i Parkar che permetterà all’amministrazione di gestire direttamente i parcheggi blu mediante la creazione di una società in house. Costo dell'operazione: circa 54mila euro.

Cosa cambia

In attesa della benedizione della Corte dei Conti e del Garante della concorrenza e del mercato, l’obiettivo del Comune non è (solo) quello di garantire i livelli occupazioni di tutti i lavoratori, ma (soprattutto) migliorare la viabilità in città. Intanto perché con la nuova società in house entreranno nella disponibilità dell’amministrazione anche tutti i parcheggi in struttura finora ancora chiusi (via De Magistris, via Battisti, Sant’Alenixedda, etc.). E poi perché una gestione diretta permette, in qualunque momento, di apportare modifiche (persino sulle tariffe) in base alle nuove che la città potrebbe avere. «L’acquisizione di Parkar da parte del Comune è strategica per il controllo della mobilità, la gestione della sosta e il miglioramento dell'attività di trasporto pubblico», spiega il sindaco Paolo Truzzu.

Sì unanime

La mossa del Comune trova il consenso unanime a Palazzo Bacaredda. Il perché lo spiega Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd: «Potendo gestire direttamente i parcheggi a pagamento, migliora il sistema e lo adatta alle esigenze della città. Non solo. Ma compie anche una “riforma” dal basso del trasporto pubblico locale perché inizia a individuare i bacini ottimali del Tpl si cui si era cominciato a parlare nella riforma del sistema regionale abbozzata e poi interrotta». «Sono contrario all’impostazione politica che vede crescere il pubblico e diminuire il privato, in questo caso però sono convinto che la scelta di acquisire Parkar possa essere corretta per diversi motivi», sottolinea Umberto Ticca. Che conclude: «Per governare le politiche della mobilità abbiamo bisogno di una visione organica che passa anche dalla gestione dei parcheggi». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA