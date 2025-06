Strisce blu, è caos per i biglietti 

Le strisce erano blu ma di fatto la sosta era gratis: a causa di un guasto ad almeno due distributori automatici dei ticket, per quasi due mesi in alcune zone del centro gli automobilisti hanno potuto parcheggiare senza sborsare un soldo. Ieri gli apparecchi hanno ripreso a funzionare ma intanto è conto alla rovescia per il nuovo appalto nelle strisce blu perché entro questo mese, o al massimo entro luglio, il Comune deciderà chi dovrà avere cura del servizio che l’amministrazione dopo oltre un anno di sperimentazione ha definito nel dettaglio nella gara d’appalto indetta poco prima del 25 di aprile.

Gara d’appalto

Il comando della Polizia locale ha anche già individuato il vincitore in pectore del servizio (c’è un’aggiudicazione provvisoria) e ha affidato da alcune settimane l’incartamento agli uffici preposti per i controlli tecnici al termine dei quali deriverà l’assegnazione definitiva. L’intendimento della Polizia locale è che ciò avvenga prima del primo agosto.Intanto però per molto tempo diverse postazioni dove si pagano le soste sono rimaste fuori uso e in molti hanno parcheggiato gratis, ad esempio di fronte all’ex Inam e in piazza Ciusa. Sui totem, sono stati affissi alcuni cartelli, avvisavano gli automobilisti di non pagare. In alcune zone quindi si pagava, in altre no. I cartelli sono stati rimossi. «Ora c’è più chiarezza – afferma Amedeo Pischedda, automobilista ieri alle prese con il totem di piazza Ciusa – ma per giorni non si capiva se pagare o se andare alla ricerca dei vigil park per scongiurare il sospetto che comunque potessero essere messe le multe». Le segnalazioni dei guasti erano giunte anche ai vigili urbani: «Avevamo più volte sollecitato l’intervento», precisa il comandante Andrea Usai, il quale ha dovuto esaminare le offerte giunte per l’aggiudicazione del nuovo appalto, frutto di un’attenta sperimentazione ma anche di radicale rivisitazione del servizio istituito vent’anni fa.

Trecento stalli

Gli stalli sono sempre circa 300, si paga solo per la sosta della mattina dalle 8.30 alle 13 (quindi dal pomeriggio in poi strisce blu gratis), la tariffa è diminuita (30 centesimi mezzora, 50 centesimi per un’ora), sono sparite zone intere come il tratto basso di via Gramsci, il lato di piazza Ciusa fra via Marche e piazza Rinascita, e sono state istituite alcune zone in centro (ad esempio in piazza Matteotti) in cui una percentuale di stalli è concessa ai residenti purché autorizzati. Fra i nuovi stalli blu quelli di via Turati, le zone centrali di largo Montuori, via Brigata Sassari. Confermata anche la app per il pagamento online e la sosta gratuita di cortesia per i primi quindici minuti. Tutti aspetti che i vincitori provvisori avrebbero garantito.

