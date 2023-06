Strisce blu davanti alle spiagge per turisti e residenti 

L’amministrazione comunale di Calasetta dà il via parcheggi sono a pagamento per residenti e vacanzieri, sino al 30 settembre. Riguarda le località balneari comunali Sottotorre, Salina (Salina ovest/ stagno - sterrato) Labirinto (sterrato), Spiaggia grande,Tonnara (sterrato) e Nido dei passeri.

La tariffa riservata ai residenti e agli ospiti delle strutture ricettive è attivabile premendo il tasto giallo sui parcometri prima di inserire le monete. Per richiedere l’agevolazione tariffaria per residenti o per ospiti di strutture ricettive bisognerà scrivere a sostacalasetta@gmail.com dove allegare alla richiesta, la fotocopia di un documento di identità, del libretto di circolazione dove si legga bene la targa del veicolo e la fotocopia della ricevuta di pagamento della Tari o di un certificato di residenza emesso non più tardi di 5 mesi fa. Gli ausiliari della sosta daranno a chi ne fa richiesta informazioni sull’utilizzo dei parcometri e sulle tariffe oltre a controllare ed eventualmente multare i trasgressori che sosteranno senza esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo il ticket di sosta. Per la conferma della validità è sufficiente esporre il tiket a tariffa ridotta assieme alla mail di risposta o al tiket timbrato dalla struttura ricettiva in cui si è ospiti. L’amministrazione comunale ha anche precisato che è già attivo il servizio contravvenzioni.

