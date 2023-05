Strisce blu dal primo di giugno, la sosta si pagherà sino alle 19 

Parcheggi a pagamento dal 1 giugno nel lungomare Poetto, e sino alle 19, un’ora in più rispetto al passato. Sono alcune delle novità introdotte con il via libera alle modifiche del contratto per il servizio di sosta a pagamento in città, richieste da Abaco - la società che gestisce il servizio - per via della riduzione degli incassi durante l’emergenza Covid.

«Il nostro litorale è molto frequentato per tutta la stagione più calda, dalla mattina alla sera», spiega l’assessora alla Viabilità Barbara Manca, «si è pertanto deciso di ampliare il periodo interessato dalla sosta a pagamento dall’1 giugno al 30 settembre, circa un mese in più rispetto agli anni precedenti, e di estendere l’orario di sosta di un’ora, dalle 9 sino alle 19 anziché alle 18. Queste novità comporteranno un maggiore controllo della zona, che sarà legittimato anche dall’estensione dei poteri di accertamento delle sanzioni. Nelle aree di concessione, infatti, anche gli ausiliari della sosta di Abaco potranno sanzionare i cittadini indisciplinati che sosteranno ad esempio nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili o nelle strisce pedonali».

Resta invariato il numero delle aree di sosta a pagamento, così come non cambiano le tariffe orarie. «Si tratta di un riordino che aiuta l’amministrazione comunale, e in particolare la Polizia locale, nell’azione di presidio del territorio», conclude Manca, «a tutela degli utenti della strada che rispettano le regole».

