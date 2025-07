Strisce blu da agosto, rivolta in paese 

Strisce blu in tre vie di Muravera - non ancora attive - e il paese si rivolta contro l’amministrazione comunale. La decisione, presa tra l’altro nel 2022 (e dunque attuata con tre anni di ritardo), sta infatti scatenando la protesta sia dei commercianti che dei cittadini «perché il paese è deserto – è il coro unanime – e dunque è una scelta scellerata. Dobbiamo far di tutto per far arrivare i turisti, non far scappare i pochi che ci sono».

Il progetto

Nei piani dell’amministrazione comunale guidata da Salvatore Piu c’era la necessità di regolamentare la sosta. La soluzione, sempre secondo la maggioranza, era quella delle strisce blu nel centro di Muravera (un tratto di via Europa, di via Roma e di viale dei Platani) e, durante l’estate, a Costa Rei. Per quanto riguarda Muravera la tariffa è di 50 centesimi l’ora dalla 8 alle 13 e dalle 16 alle 20 con la possibilità per i residenti di acquistare un abbonamento annuale a trenta euro. Un euro la prima ora invece a Costa Rei, due euro dalla seconda. La gestione è stata affidata ad una società esterna (la Sis di Corciano, provincia di Perugia) che ha siglato un contratto triennale e che dunque ha tutto l’interesse a partire il prima possibile (dovrà comunque versare al Comune un canone annuo di 116mila euro).Ci sarà un numero verde – spiega Fabio Piras, assessore alla Viabilità – per fornire tutte le informazioni. Nel centro abitato di Muravera faremo una sorta di test. Per ora non si paga». Questa mattina intanto ci sarà un confronto tra il Comune e la ditta per trovare un accordo sui tempi e le modalità di attivazione dei parcheggi nel centro urbano. Accordo che, in qualche modo, possa andare incontro ai commercianti.

Reazioni

Dura le presa di posizione della minoranza. «Il momento storico è sotto gli occhi di tutti – ribadiscono Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula - simili scelte infelici rischiano solo di peggiorare l'economia del paese». La conclusione è categorica: a Muravera non servono i parcheggi a pagamento mentre Costa Rei non è ancora pronta.

Ancora più dura la presa di posizione dei commercianti: «Ci vuole davvero coraggio – sottolinea Alessandro Carta, titolare del bar in piazza Europa - per far realizzare le strisce blu a Muravera. Vediamo chi ha il coraggio, viste le imminenti elezioni comunali, di prendere le distanze e dare le dimissioni di fronte ad un paese in completo disaccordo su una scelta a dir poco scellerata». Pensiero condiviso e rilanciato in maniera ancora più forte dalla maggior parte dei cittadini. Nel frattempo il dissenso inizia a manifestarsi anche con gesti eclatanti. Nella notte una mano ignota ha ridipinto di bianco alcune strisce blu in via Roma (con l’apprezzamento degli stessi cittadini). La polizia locale indaga per risalire al responsabile.

