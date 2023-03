Strisce blu, c’è l’accordo per i vigil park 

I 315 stalli saranno attivi soltanto la mattina perché è la fascia in cui si registra il 75 per centro del fatturato, prevista anche una App per il pagamento, primi 15 minuti di sosta gratis per commissioni urgenti, una riduzione del ticket da 0,60 a 0,50 centesimi a ora e da 0,40 a 0,30 per mezzora: «Riteniamo che, fra circa un mese e mezzo, il servizio possa ripartire», anticipa Stivaletta.

Questo periodo (non breve) il Comune lo ha utilizzato per capire le reali esigenze di automobilisti e commercianti (a fronte numerosissimi alle strisce blu, altri sono invece favorevoli), modificare le condizioni che si trascinavano da tanti anni, indire una manifestazione di interesse (ben otto candidati) e poi l’appalto che è stato aggiudicato a una ditta laziale. Sembrava un percorso netto, ma si è inceppato sul monte ore di lavoro da riconoscere ai vigil park nel momento in cui il servizio sarà solo di mattina: una settantina alla settimana quelle proposte dal Comune, una cinquantina quelle che riteneva opportune l’azienda. «Dopo lunga contrattazione ci si è accordati per 64 – sottolinea l’assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta – inoltre sono in corso valutazioni per possibili ulteriori benefici: dal nostro canto abbiamo dovuto bilanciare la tutela dei posti di lavoro con le mutate esigenze di garantire il sistema parcheggi in centro così come emerso dalle verifiche della Polizia locale».

Un monte ore accettabile per quattro vigil park e stop all’anarchia in centro. L’amministrazione comunale e i nuovi gestori del servizio dei parcheggi a pagamento hanno trovato la quadra su uno degli aspetti non secondari: quello della salvaguardia anche dei posti di lavoro. Così dopo Pasqua potrà ripartire il servizio che era stato sospeso lo scorso giugno per fine contratto.

Gli studi

Le regole

Il volume d’affari annuo sarebbe di 100 mila euro, l’aggio a favore del Comune è di circa il 15 per cento. La dislocazione prevede novità: 13 saranno istituiti per la prima volta in alcuni tratti di via Turati e pure (altri 13) in via Brigata Sassari: in queste due vie compariranno anche stalli liberi disposti a spina di pesce che di fatto aumenteranno il numero di parcheggi. Poi 52 parcheggi blu saranno ai margini di piazza Ciusa ma scompariranno del tutto quelli nel settore centrale (qui solo disco orario); 46 saranno in piazza Rinascita, 42 in piazza Matteotti, 29 fronte piazza Marmilla, 15 in via Nuoro, 7 in via delle Poste, 11 in vico Matteotti, 17 in piazza San Ponziano, 25 in viale Arsia, 34 nel tratto medio alto di via Gramsci perché invece nel tratto medio basso scompariranno.

