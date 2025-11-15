Strisce blu, annullato il bando 

Il responsabile dell’area polizia locale di Bosa non ha dubbi e «revoca in autotutela la procedura di gara indetta l’8 luglio per l'affidamento in concessione delle aree destinate al parcheggio a pagamento». Una decisione che scatena i consiglieri di opposizione, Alessandro Campus e Angelo Masala, che accusano sindaco e Giunta: «Un bando costato migliaia di euro e che era stato già assegnato ad una ditta. Questo atto è l'ennesima riprova dell'inadeguatezza di questa amministrazione e chiediamo chi ne risponderà». Al di là della “normale” dialettica politica, restano i motivi che hanno spinto Giampiero Farinelli a revocare la gara.

«Annullate tutto»

Il dirigente prende in mano il fascicolo a partita chiusa con l’assegnazione del servizio alla Ecoparking. «Il 6 agosto mi veniva richiesto, al rientro da un periodo di convalescenza, di emanare gli atti relativi al bando di gara». Per farlo però Farinelli ha bisogno di leggere tutti i documenti del procedimento. Nel frattempo, il 18 agosto, «perveniva la richiesta di annullamento della procedura di gara dalla ditta Sis motivata da “gravi vizi procedurali”». Il 6 ottobre altra richiesta di «annullamento in autotutela con preavviso di ricorso» della ditta Elettronica Effeemme».Sull’onda anche di queste richieste il dirigente controlla tutti gli atti e il 6 novembre scrive una relazione con le «osservazioni sulla procedura, in modo particolare quella della Ecoparking».

Le osservazioni

I punti che a suo dire non vanno bene, sono diversi: «Non è stato stabilito il numero minimo dei parcometri, né sono stati forniti i dettagli tecnici del parcometro». Poi “boccia” alcune proposte si presume avanzate dalla ditta: i droni non si possono utilizzare; ogni ausiliare della sosta non può avere una bodycam personale e può fare multe solo «in ragione delle funzioni loro attribuite», non può “sequestrare” auto e fare la “ricerca anagrafica di veicoli e patenti”.

I “vizi”

«Alla luce di tutte le osservazioni vere o presunte da lei riportate, come intende procedere?», chiede a Farinelli il segretario comunale, Matteo Manca. Il dirigente accerta che per rendere valida l’aggiudicazione mancano alcuni requisiti fondamentali per cui «sussistono motivi di interesse pubblico e di tutela della par condicio tra i concorrenti che giustificano l’annullamento in autotutela della procedura che può comportare conseguenze amministrative e penali». «Sarebbe cosa buona e giusta che sindaco e assessore al Traffico valutino l'ipotesi delle dimissioni», incalzano Masala e Campus. ( m. m. )

