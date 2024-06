Strisce blu, al via il servizio 

I parcheggi a pagamento accoglieranno i turisti nelle borgate marine già oggi. L’esecutivo guidato da Andrea Loche ha affidato a una ditta specializzata pugliese la gestione delle aree di sosta, tra S’Archittu e Santa Caterina, e l’erogazione di altri servizi a pagamento per i villeggianti, come bagni e docce pubblici.Seicento gli stalli a pagamento fino al 30 settembre, e poi la quota di parcheggi liberi e per disabili per ora nelle due borgate esclusa Torre del Pozzo. Il salvamento a mare sarà assicurato con 3 postazioni nelle spiagge di Is Arenas, Santa Caterina e S’Archittu, dal 6 luglio fino all’8 settembre.

Le novità

Per i turisti da quest’anno nuove opportunità, da un giro in gommone o canoa, all’area fitness nel boschetto di Santa Caterina, con la possibilità di usufruire di nuovi servizi per la balneazione, tra cui il montascale sul bastione del lungomare, le carrozzine job e passerelle in legno per accedere alla spiaggia e a mare. Quindi le rinnovate discese a mare a Torre del Pozzo con i parapetti in legno per garantire la sicurezza dei bagnanti.

A S’Archittu finalmente saranno a disposizione i bagni pubblici con annesse le docce contigue al campo di tennis. Per chi ha difficoltà di deambulazione sono fruibili il montascale sul bastione del lungomare. È stato confermato il servizio integrativo di raccolta differenziata e delle mini-isole ecologiche, con cestini per i rifiuti che saranno sistemati nel lungomare. Due nuovi defibrillatori automatici esterni, per le emergenze e il primo soccorso, sono stati installati a Santa Caterina e Torre del Pozzo, oltre ai due già presenti a S’Archittu e Santa Caterina.

I ritardi

Note dolenti il ritardo nella pulizia delle vie interne delle borgate e lungo la Statale 292, i lavori finora effettuati sono a macchia di leopardo. Una coop ha iniziato i lavori di sfalcio dell’erba ma ancora non sono stati completati, e i residenti e i turisti ancora attendono. Lo scivolo di alaggio per l’accesso dei natanti in acqua, a Santa Caterina è in corso di realizzazione. Altra logorante attesa: la periodica disinfestazione che la Provincia ancora non ha effettuato.

