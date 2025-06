Strisce blu al Poetto, è rivolta 

Poetto, lì dove la sesta fermata diventa settima. In altri tempi, neanche in un giorno feriale ci sarebbe stato uno straccio di parcheggio. Ma da quando la tariffa minima è schizzata a cinque euro per tre ore di sosta, posto ce n’è da vendere. Insieme al fastidio. «Perché nella città della Tari da record – è una delle voci -, non si può accettare che da un’estate all’altra aumenti a dismisura pure il costo delle strisce blu». La rivolta in riva al mare, però, non smuove il sindaco. Massimo Zedda ha fatto i conti: «Nel litorale è gratuito oltre il 96% dei parcheggi disponibili».

I pensionati

Mezzogiorno è appena passata. Due signore, «di Sestu, ma di questi tempi niente nomi, per carità», aspettano sul ciglio della strada, in viale Isola San Pietro. È l’accesso al parcheggio delle polemiche: le strisce blu nuove di zecca a delimitare 144 stalli, di cui solo una trentina occupati a quell’ora. «Mio marito – dice una delle due donne – è andato a prendere la macchina, l’abbiamo lasciata lontano, qui non si può più entrare». Per sei ore si dovrebbero sborsare nove euro, mentre per dieci ore si arriva a quattordici euro. «Siamo pensionati, non possiamo permetterci di spendere tutti quei soldi ogni giorno». Al Poetto, come nel resto della città, la sosta si paga in autonomia, dai parcometri a colonna. La proprietà è di Parkar, la srl con cui Comune e Ctm, i due soci-azionisti, gestiscono gli stalli a pagamento in molte zone di Cagliari.

I turisti

Mark, da Monaco, è in vacanza con la famiglia. Lui, barricato dentro l’abitacolo con l’aria condizionata a palla, abbassa il finestrino per parlare, mentre moglie e figli si vestono sul marciapiede. «Il prezzo della sosta mi sembra caro, più di un euro e cinquanta all’ora», dice in italiano col classico accento teutonico. Ma se in Germania, a ben vedere, i prezzi sono più bassi, chi arriva da Genova metterebbe la firma per le tariffe di Parkar. «Da noi, anche se io sono sarda – dice una donna – si sborsano ben altre cifre. Non solo nelle località di mare ma anche nelle città. Qui non ci possiamo lamentare», sottolinea davanti alla macchina in sosta, mentre col marito si pulisce i piedi dalla sabbia.

Residenti e studenti

Non dicono il nome nemmeno due giovani che attraversano il parcheggio a pagamento per raggiungere l’auto lasciata nello sterrato bianco, a filo con l’ippodromo. «Abbiamo letto della protesta, viviamo a Cagliari ma io sono di Nuoro – dice uno –. Cinque euro per tre ore è un’esagerazione. Meglio fare qualche passo in più ma utilizzare gli stalli gratuiti». Per praticità, invece, ha scelto di pagare Sebastian Melosu, al mare con la compagna. «Non avevamo più di tre ore a disposizione, quindi abbiamo scelto di metterla qui, vicino alla spiaggia. Ma non esiste che per un parcheggio non custodito si paghi così tanto. Per me, questo è un furto autorizzato e non capiterà più di regalare soldi, come abbiamo fatto oggi (ieri, ndr)».

Il sindaco

Zedda, però, non ha alcuna intenzione di indietreggiare. «Sulla base dei dati in nostro possesso – spiega il sindaco –, su un totale di circa 3.800 stalli presenti nel litorale, appena il 3,7% è soggetto a pagamento, corrispondente al solo parcheggio dell’Ippodromo. Questo significa che oltre il 96% degli spazi per la sosta è gratuito, un dato particolarmente rilevante se confrontato con altre località balneari italiane, dove la maggior parte degli stalli fronte mare è a pagamento. In aggiunta, accanto all’Ippodromo è presente un’area comunale con circa 150 stalli gratuiti, a conferma della volontà di garantire un’offerta ampia e accessibile». Per ora è così, le tariffe di Parkar non cambiano.

