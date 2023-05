Strisce blu al mare: pass per i residenti 

Un’altra estate con il pass parcheggi sul litorale per i residenti a Gonnesa. Dal 22 maggio sarà possibile richiedere il pass per parcheggiare nei circa 1.000 stalli di sosta blu a prezzo scontato a Plagemesu, Fontanamare e Sa Punta S’Arena. Per i residenti a Gonnesa, i titolari di attività nella marina di Gonnesa e i loro dipendenti il pass costerà 30 euro per tutta l’estate, 40 euro per i non residenti proprietari di immobili.

Per attivare il pass è necessario presentare domanda allegando tutta la documentazione, inclusa l’attestazione di pagamento. La consegna della richiesta e il ritiro del pass per i parcheggi si dovrà effettuare nei locali di S’Olivariu in via Don Minzoni lunedi, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13.30, il martedì dalle 15.30 alle 18. Dal 10 giugno invece la consegna del pass avverrà presso il Punto informazioni di Plagemesu. L’amministrazione quindi ha deciso di riproporre lo schema già applicato la scorsa stagione balneare. (a. pa.)

