Strisce blu al mare, costi più salati 

Lungo la costa di San Vero Milis, da Putzu Idu a Sa Mesa longa passando per Sa Rocca tunda e S’Arena scoada, l’estate sarà più cara rispetto agli anni scorsi. Il Comune ha deciso di aumentare le tariffe dei parcheggi a pagamento e per la prima volta si pagherà anche per i servizi igienici.

La novità

Le tariffe sono state approvate pochi giorni fa dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Tedeschi. Lo scorso anno una sosta fino a due ore costava tre euro, quest’anno quattro. Fino a quattro ore invece costerà 5 euro, sei euro per ore mentre per tutta la giornata il costo è di otto euro. Nessuno sconto nemmeno per i camperisti: sei euro fino a due ore, 7 euro e 50 per quattro ore e nove euro fino a sei ore. Per sostare tutta la giornata dovranno sborsare 12 euro. Ci saranno anche quest’anno gli abbonamenti stagionali per i residenti a San Vero Milis: la sosta costerà 20 euro. Trenta euro invece per chi non risiede nel Comune ma è proprietario di immobili nelle borgate marine; stessa spesa per coloro che lavorano nel litorale. Sosta gratis invece per gli operatori del salvamento a mare. Chi invece vorrà utilizzare i bagni presenti a Putzu Idu dovrà sborsare un euro; due euro per le docce. Per l’utilizzo del camper service (carico e scarico) a Sa Marigosa si pagheranno 7 euro e 50.

La polemica

Le tariffe dunque sono state già decise, ma ancora non si sa chi gestirà il servizio. L’ufficio tecnico è al lavoro per definire il bando. Il Comune ha deciso di aumentare le tariffe per sostenere le spese della stagione. «Purtroppo sono tante - commenta l’assessore comunale Arturo Carta - Ecco perché abbiamo deciso di aumentare i costi, del resto non accadeva da diversi anni. Tutto ciò che il Comune guadagnerà dalla sosta servirà per rendere accogliente il litorale, per la pulizia e vari servizi». Non è dello stesso parere il consigliere di minoranza Antonello Chessa: «Dopo aver aumentato le tasse e le indennità per gli assessori – sostiene – era chiaro che sarebbero cambiate anche le tariffe per la sosta. Non solo sono contrario all’aumento ma ritengo che sarebbe stato necessario ridurle visto che gli stipendi non sono stati modificati. Stiamo parlando di terreni comunali e del mare che sono un bene di tutti, no resta che attendere i servizi in più». Infine ieri sera alle 20,30 è scattato il divieto di transito dei mezzi sul lungomare di Putzu Idu. La limitazione sarà valida ogni sabato e domenica fino al prossimo 30 settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA