Strisce blu a Portopaglietto: da oggi si paga 

Da oggi via ai parcheggi a pagamento a Portoscuso, nei pressi della spiaggia di Portopaglietto.

Le strisce blu saranno operative da oggi fino al 15 settembre, dalle 8 alle 20. La sosta ordinaria è di un euro all’ora, per mezza giornata si pagheranno 3 euro, 5 euro per tutta la giornata, per i motocicli invece tariffa unica di tre euro. Per l’utilizzo dei servizi igienici si pagheranno 50 centesimi. L’affidamento, aggiudicato da una società di Iglesias, è triennale, il servizio sarà coperto anche per la stagione 2026 e 2027. «Abbiamo scelto la strada dell’affidamento triennale – dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori – in modo che le prossime stagioni si possa iniziare per tempo. Per l’estate 2026, visto che è già stata individuata la società, i parcheggi a pagamento a Portopaglietto inizieranno dal 15 giugno». Come l’anno scorso, anche per l’estate 2025, il Comune di Portoscuso riconosce ai residenti con ruoli Tari e Imu per immobili a Portoscuso e nelle frazioni la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile da 20 euro, con priorità ai cittadini residenti nelle zone dei parcheggi a pagamento. Le strade interessate dalle strisce blu sono via e piazza Corsica, piazza e via Nettuno, via Adriatico, via Mediterraneo, via Tirreno, via Grazia Deledda, via Vasari, piazza e largo Michelangelo, via Donatello per un totale di 339 stalli di sosta tra auto e moto.

