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Villacidro.
28 settembre 2026 alle 00:42

«Stringiamoci tutti ai familiari di Massimo» 

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Domenica amara per Villacidro. La notizia della morte di Massimo Poddesu, 48 anni, sposato, papà di tre figli, si è sparsa dalla mattina. Il sindaco, Federico Sollai, esprime lo shock del paese: «Siamo sconvolti e increduli di fronte alla prematura scomparsa di un giovane papà». E il parroco, don Franco Tuveri: «Mettiamoci al fianco dei familiari, facciamo sentire la nostra vicinanza che nasce dalla stima, dall’affetto e dal legame umano».

Sabato alle 17.30, mentre Poddesu rientrava dalla campagna sul trattore carico di legna, al chilometro 10 della Provinciale Villacidro-Samassi, l’impatto con l’Alfa Romeo 147 di un 26enne, suo concittadino, è stato fatale: Poddesu è deceduto sul colpo. Poi l’arrivo di carabinieri della Compagnia e dei vigili del fuoco di Sanluri. Straziante il dolore della giovane moglie, dei figli, dei genitori. Non si dà pace il vicesindaco, agricoltore anche lui, Dario Piras: «Amico di tutti. Educato, rispettoso, mai una parola fuori posto, grande lavoratore. L’unica passione era la caccia grossa».

Oggi sarà fissata la data dei funerali. Il parroco della Madonna del Rosario, don Franco Tuveri, esorta i villacidresi: «Massimo è vicino al buon Dio e noi questa vicinanza la dobbiamo far sentire alle persone care». La tragedia richiama la pericolosità della Provinciale 60. Il sindaco Sollai parla «di un rettilineo dove si preme troppo sull’acceleratore, nonostante i limiti di velocità. Con i molti accessi alla viabilità rurale la questione si complica: tra i mezzi agricoli e l’uscita di animali lo scontro è frequente».

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