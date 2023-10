Stretta sulle pensioni anticipate, ecco Quota 104 

Stretta sul pensionamento anticipato e eliminazione di Ape sociale e Opzione donna a favore di un fondo per la flessibilità in uscita con requisiti più stringenti: nella legge di Bilancio non solo non saranno introdotte nuove forme di flessibilità in uscita ma sarà dato un giro di vite a quelle esistenti rendendo l’accesso più difficile alla pensione prima dei 67 anni.

Potranno invece accedere alla pensione a 67 anni dal 2024 anche coloro che maturano una pensione inferiore a 1,5 volte la pensione sociale (nel 2023 un importo pari a 745,91 euro) e sono nel sistema contributivo che fino ad oggi devono attendere i 71 anni. È prevista poi la rivalutazione delle pensioni rispetto all’inflazione per una spesa di circa 14 miliardi con un recupero pieno per le pensioni fino a quattro volte l’importo minimo e poi fasce con percentuali di rivalutazioni decrescenti. Viene confermata la super rivalutazione per le pensioni minime degli over 75enni.

La manovra di bilancio eliminerà inoltre l’Ape sociale e Opzione donna così come li abbiamo conosciuti finora, introducendo un Fondo per la flessibilità in uscita per l’accesso alla pensione con 63 anni di età e 36 di contributi per i caregiver, i disoccupati, coloro che sono impegnati nei lavori gravosi, i disabili e per le donne con 35 anni di contributi. Si elimina inoltre Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi) innalzando il requisito anagrafico a 63 anni e mantenendo quello contributivo a 41 (Quota 104).

