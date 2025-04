Stretta sulla mensa: è polemica 

Stop al servizio mensa a scuola se i genitori disattenti si dimenticano per troppe volte di comunicare per tempo l’assenza dei figli. Una novità introdotta nel regolamento a Quartucciu, annunciata dalla Giunta come necessaria per evitare sprechi di pasti e di risorse pubbliche, e contestata dalla minoranza in Consiglio comunale che ha votato contro, stessa linea sul regolamento scuolabus.

La stretta

Il documento è approdato nell’Aula di via Giofra durante l’ultima riunione. Destinatarie della modifica quelle famiglie che non pagano - totalmente o in parte - il pasto dei figli per motivi economici, e che ora rischiano la sospensione dal servizio pranzo se l’assenza - per più volte, anche non consecutive - non viene comunicata prima.Via libera anche al regolamento per lo scuolabus. Nel documento - oltre a definire percorsi e regole da seguire per alunni e conducenti del pullman - si fa riferimento anche agli ipotetici danni che possono essere causati dagli studenti a bordo: le spese saranno a carico dei genitori, e se non dovessero pagare c’è l’eventuale sospensione del servizio di trasporto.

Opposizione all’attacco

Polemica tutta la minoranza. «I regolamenti approvati hanno come fine quello di punire», il commento di Giovanni Meloni e Michela Vacca, di Quartucciu nel cuore. «A rimetterci saranno i bambini che usufruiscono della mensa scolastica e dello scuolabus, i quali si vedranno sospendere l'erogazione dei due servizi per la negligenza dei genitori. Alcune proposte di correzione che abbiamo avanzato sono state rigettate, preferendo un testo finale ricco di clausole vessatorie che peraltro non consentono neanche a rifondere l'amministrazione in termini economici». Meloni e Vacca parlano di «due regolamenti che ledono il diritto allo studio dei minori e tutelano unicamente gli interessi dell’amministrazione. Riteniamo che questa politica, invece di garantire i servizi essenziali, rischia di portare a gravi problemi sociali ed economici».

La replica

L’assessora alla Pubblica istruzione Elisabetta Contini difende le decisioni prese in Giunta e condivise con gli uffici. «L’intento non è punitivo ma educativo, e soprattutto non si sta ledendo il diritto allo studio e la frequenza scolastica visto che si tratta di servizi a domanda individuale, e i regolamenti stessi hanno come obiettivo quello di tutelare gli alunni», precisa. «Sullo scuolabus sono stati proprio i genitori a chiederci regole certe», spiega, «e il documento è stato studiato per agevolare il trasporto dei bambini, di certo non per limitarlo. Fra l’altro alcune proposte della minoranza, assolutamente condivisibili, sono state accolte», sottolinea. E sulla nuova norma per il servizio mensa aggiunge: «Le regole devono essere rispettate da tutti, e l’amministrazione ha il dovere di evitare sprechi di cibo e risorse pubbliche».

