Stretta sul Superbonus: «Non sarà retroattiva» 

L'obbligo di spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni riguarderà solo le spese sostenute nel 2024. Una retroattività, dunque, “limitata”, prova a rassicurare il Governo dopo l'allarme lanciato da banche e costruttori di fronte alla nuova stretta per limitare l'impatto della valanga del Superbonus sui conti pubblici, a partire dal debito. Ma la precisazione non attenua le preoccupazioni e anzi si amplia il fronte dei contrari, cui si aggiunge ora anche il “no” di Confindustria. «Comprendiamo bene le difficoltà del governo per impedire che la coda dei crediti da Superbonus metta a rischio il deficit programmatico di questo 2024. Tuttavia, in nome della certezza del diritto non ne condividiamo l'eventuale irretroattività», avverte il vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini.

Il Governo può disporre lo spalma-crediti per decreto legge a vigenza immediata, «ma allora lo si applichi solo per crediti maturati da spese sostenute successivamente a quella data», aggiunge il numero due di viale dell'Astronomia. Un monito che arriva a poche ore di distanza dal chiarimento del sottosegretario all'economia Federico Freni: «Lo ha detto il ministro, e io ribadisco, la retroattività è limitata alle spese sostenute nell'esercizio del 2024», spiega Freni a margine dei lavori della commissione Finanze del Senato, dove oggi è atteso l'emendamento con la nuova stretta.

