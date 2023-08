Stretta sui vitalizi, sì della Camera 

Via libera della Camera al bilancio interno con la conferma della stretta sui vitalizi e qualche novità sul codice di abbigliamento dei parlamentari. Il sì dell'Aula è arrivato all'unanimità con 290 voti favorevoli e la sola astensione di Piero Fassino. L'ex ministro Dem ha manifestato il proprio dissenso sull'ordine del giorno sui vitalizi parlando di «un impianto demagogico e populista, che consente di continuare ad alimentare una campagna contro il Parlamento e contro la politica» e ha sventolato la sua busta paga: «L'indennità è di 4.718 euro. Non certo uno stipendio d'oro».

Il bilancio prevede una dotazione finanziaria di 943,16 milioni di euro, invariata negli anni e confermata nel triennio. Diversi i risparmi dovuti al taglio del numero dei parlamentari, al mancato adeguamento agli stipendi dei magistrati e alla stretta sui vitalizi degli ex parlamentari, che ha comportato minori uscite per 17 milioni. Confermata la stretta sulle pensioni, dunque, a dispetto della delibera del Senato del mese scorso in materia.

