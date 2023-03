Stretta sui permessi, la Lega ora frena Ma restano i malumori 

La Lega è pronta a ritirare la sua proposta di legge in Commissione Affari Costituzionali della Camera sulla stretta dei permessi. È il primo risultato politico tangibile del disgelo tra la premier Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini che ha portato all’intesa al consiglio dei ministri di Cutro. I malumori tuttavia restano. Lo scontro durissimo sul testo del decrero varato dal governo ha lasciato qualche scoria. Basti pensare al nodo, ancora non del tutto sciolto, sul ruolo della Marina Militare nei soccorsi. Ad ogni modo, è noto che da giorni l’obiettivo della Lega fosse quello di inserire nel dl alcuni contenuti dei cosiddetti decreti sicurezza, varati proprio da Salvini quando era titolare del Viminale. E alla fine, malgrado le perplessità di Fratelli d’Italia, questa missione sembra essere sostanzialmente compiuta. Anche a palazzo Chigi, tutto sommato, malgrado il clima acceso a Cutro, si ragiona sul bicchiere mezzo pieno: ovvero il fatto di aver ripreso in mano il dossier migranti e poter rilanciare le proprie richieste in vista dei prossimi confronti in Europa. Così, alla fine, sembra essere il giorno della tregua, della distensione.

E tocca al deputato leghista Igor Iezzi, molto vicino al segretario federale, dare voce alla soddisfazione di Via Bellerio: «Siamo contentissimi, è quello che volevamo che si discutesse di questo tema». Se necessario ritirerà la proposta di legge. Tuttavia resta qualche malumore sul ruolo della Marina militare nelle operazioni di salvataggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA