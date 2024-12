Stretta sui fumatori, nell’Isola per ora i divieti solo in spiagge e parchi   

Il rito della prima pausa al lavoro coincide con il tempo di una sigaretta. Un momento di respiro, si potrebbe dire, se non fosse poco pertinente. Basta farsi un giro in città, in qualunque città, per vedere le nuvolette di fumo levarsi davanti alle attività aperte fin dall’alba. A Quartu, per esempio, Martina Floris, 28 anni, cameriera in un bar di viale Marconi, attacca al lavoro alle 6 e mezzo; e alle 8 del mattino, stretta nella giacca, sta all’angolo del marciapiede con i suoi pensieri e una sigaretta tra le dita. Ha letto del divieto di fumo in strada che il Comune di Milano farà scattare da gennaio, con la sola concessione della sigaretta in luoghi isolati e a distanza di sicurezza (dieci metri).

Tabacco all’angolo

«Cosa ne penso? Penso sia un divieto eccessivo, perché come fumatrice io già mi comporto nel rispetto degli altri. Trovo inoltre piuttosto contraddittorio che lo Stato metta in vendita le sigarette e poi faccia passare provvedimenti del genere». È quel che dice anche Giovanna Mulas, 54 anni, artigiana di Cagliari, mentre a metà mattina porta a passeggio il cane e ne approfitta per fumare lontano dal marito. «Lui è un salutista, e per la verità comincia a essere intollerante», ride. «Non posso più fumare in casa, e siccome il divieto già esiste per quanto riguarda i locali pubblici e gli uffici, non so dove potrei andare se al sindaco di Cagliari saltasse in testa di imitare quello di Milano». Non sia mai, fa gli scongiuri Vittorio Floris, 67 anni, pensionato residente nel capoluogo. «È giusto tutelare chi non ha questo vizio, ma non si può arrivare a fare la caccia alle streghe nei confronti dei fumatori», avvisa. «Una giusta stretta è arrivata vent’anni fa, possiamo accettare anche il divieto nelle spiagge, ma fermiamola qui».

Verso l’estate

La pensavano allo stesso modo i fumatori di Olbia quando, un anno fa, il sindaco Settimo Nizzi ha vietato le sigarette (comprese quelle elettroniche) anche negli spazi all’aperto dei locali. Mentre a Oristano basta lo stop al fumo in spiaggia e in pineta («Ma il sindaco Massimiliano Sanna guarda con curiosità all’esperimento di Milano e aspetta di vedere la reazione dei cittadini», fanno sapere dal Comune); a Tortolì il primo cittadino si prepara a dare la stretta anti tabacco ai bagnanti per la prossima estate. «Niente sigarette sui nostri 17 chilometri di spiaggia libera. A giorni», anticipa Marcello Ladu (non fumatore), «giurerà la compagnia barracellare, potremo vigilare sul rispetto del divieto».

I controlli necessari

A Quartu, il sindaco bolla come «propaganda» l’intervento del collega di Milano («È più realistico lavorare sulla prevenzione del tabagismo»), però un’idea di città a porzioni smoke-free ce l’ha. «Ho in mente di fare due cose», annuncia Graziano Milia (fumatore). «Divieto di fumo fuori dalle scuole e aree per fumatori nei parchi. Prima ne devo parlare con i vigili: i controlli sono in capo a loro, e sarebbe un ulteriore carico di lavoro per la polizia municipale».

La Federazione dei tabaccai

Intanto, la Federazione italiana dei tabaccai ha impugnato il regolamento di Milano davanti al Tar, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso e adesso si attende la decisione del Consiglio di Stato. Una decisione che detterà sicuramente una linea, in un modo o nell’altro, ed è perciò attesa anche in Sardegna, soprattutto dai titolari delle 1400 tabaccherie. Spiega Matteo Boi, presidente provinciale di Fit Cagliari: «Quello che abbiamo eccepito è il possibile difetto di competenza del Comune di Milano a disciplinare una materia come il divieto di fumo, la possibile carenza sotto il profilo delle motivazioni e, non ultimo, la previsione di specifici divieti complessi anche sotto il profilo applicativo. Prevedere che si possa fumare solo nei luoghi isolati, e a condizione che non vi siano altre persone nel raggio di 10 metri, ad esempio, ci sembra un’ipotesi mal congeniata sotto ogni profilo. Pur comprendendo l’ esigenza di tutelare la qualità dell’aria, non riteniamo che da ciò si debba arrivare a un divieto generalizzato di fumo all’aperto».

