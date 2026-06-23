Stretta sui consiglieri online 

Immaginate un giudice in canottiera collegato da una località di vacanza durante un’udienza. O un avvocato che discute una causa mentre è in palestra. O ancora un rappresentante delle istituzioni che interviene da un ambiente privato poco consono al ruolo che ricopre. Scene difficili da immaginare in contesti formali, ma che aprono una riflessione sul modo in cui vengono vissute le sedute pubbliche nell’era delle videoconferenze. A Nuoro il tema è prepotentemente entrato al centro del dibattito politico dopo l’ultimo Consiglio comunale, nel quale diversi consiglieri hanno partecipato da remoto. Durante una delle connessioni sugli schermi dell’aula e nel web sul canale ufficiale del Comune, è apparso un collegamento da un ambiente domestico “non consono” che ha suscitato più di una perplessità. Circostanza che ha contribuito ad alimentare il malcontento sull’utilizzo delle partecipazioni a distanza. E ora il presidente del Consiglio, Elia Carai annuncia una stretta: «Sono favorevole al restringimento della partecipazione al Consiglio da remoto con limitazioni a casi necessari».

Anonimi in rete

La situazione si è complicata quando durante i collegamenti dei consiglieri Stefano Ferreli, Francesco Guccini e Maura Chessa, nell’aula virtuale è comparso un utente non identificato. Un anonimo, con la dicitura “Samsung SM”, senza che fosse chiaro a chi appartenesse il profilo. Qualcuno ha parlato dell’assessora Mariangela Crabolu, ma non è mai stato aggiornato il nome, lo schermo è rimasto nero, fino a quando si è scollegato. L’episodio ha acceso il dibattito su gestione e controllo delle connessioni. A sollevare la questione, il consigliere Antonello Cucca, che ha chiesto una revisione delle regole nate nell’emergenza Covid. E non si tratta di casi isolati. In passato episodi avevano fatto discutere. L’ex consigliera Maria Boi partecipò a una seduta collegandosi da Dubai, come Giovanna Obinu aveva seguito una riunione mentre era in viaggio verso il Tribunale di Sassari.

Serve decoro

A novembre la consigliera Bastianella Buffoni ha chiesto che venisse messa a verbale la necessità di un utilizzo più consono dello strumento, e l’esigenza di preservare il decoro delle sedute. Il presidente del Consiglio, Elia Carai ora annuncia una stretta. «La presenza in aula sarebbe sempre preferibile, anche per rispetto degli altri consiglieri» osserva. «Da remoto spesso sfuggono parti degli interventi e non mancano problemi tecnici. Sono favorevole a limitare i collegamenti a casi realmente eccezionali». Secondo il presidente, la partecipazione telematica dovrebbe essere consentita soltanto in presenza di motivazioni documentate, come problemi di salute, impegni istituzionali o impedimenti oggettivi. «Nelle prime delibere della seduta mi sono trovato personalmente a chiedere ai consiglieri collegati cosa stessero votando, per verificare che fossero effettivamente loro a esprimersi. Credo servano regole più stringenti». Per Carai esiste anche una questione di costume istituzionale. «Serve serietà e rispetto delle istituzioni. Questo passa anche dal decoro, dall’abbigliamento e dal contesto in cui ci si presenta. Un consigliere comunale deve mostrarsi sempre in modo adeguato al ruolo che ricopre». Un tema che si intreccia anche con quello dei gettoni di presenza, pari a circa 100 euro lordi per seduta. «Mi adeguo alle esigenze di tutti - aggiunge Carai - ma spesso si fanno sacrifici per essere presenti. Occorre trovare un equilibrio». La questione potrebbe approdare giovedì in conferenza dei capigruppo, per eventuali modifiche al regolamento. Sul tavolo anche i temi rimasti in sospeso nell’ultima seduta, dalla Tarip ai debiti fuori bilancio fino al regolamento sulla rottamazione delle cartelle.

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