Stretta sui bonus, bollette più care 

Non c’è pace per i sardi intestatari di una bolletta di luce o gas. Dopo il caos generato dall’addio imminente al mercato tutelato, da ieri per le tasche delle famiglie ci sono nuovi obblighi salatissimi.

Requisiti

Dal secondo trimestre del 2024, con la fine dei contributi extra varati dalla finanziaria 2023, i bonus sociali luce e gas sono infatti rientrati nel regime ordinario con un calo della soglia di reddito massimo per accedervi e di conseguenza il restringimento sensibile della platea di beneficiari. Se infatti lo scorso anno si potevano richiedere le agevolazioni anche con redditi Isee fino a 15mila euro (30mila per nuclei con quatteo figli a carico), da ieri l’asticella massima si è abbassata a 9.530 euro (e 20.000 euro per le famiglie con oltre tre figli). Il tutto appesantito dagli aumenti previsti (questa volta per tutte i contribuenti) per gli incentivi alle rinnovabili. Voce sempre più importante tra quelle in bolletta.

«Si ricorda – ha spiegato il garante per l’Energia Arera - che a fine 2023 l’Autorità aveva aggiornato i bonus sociali elettricità e gas nella misura prevista dalla normativa (la riduzione in bolletta è del 30% rispetto alla spesa di riferimento, lordo tasse, per l’energia elettrica, e del 15%, netto tasse, per il gas)».

Balzello “green”

Sul versante dei contributi per le rinnovabili, pagati da tutti gli utenti, il discorso riguarda in realtà tutti gli oneri di sistema. Nello specifico, ha calcolato il portale Staffetta Quotidiana, per il sostegno alle fonti green «la spesa in bolletta di una famiglia tipo aumenta di un 17% a circa 3 centesimi al kWh più le tasse. La componente destinata a incentivare tra l’altro il bonus elettrico, la messa in sicurezza del nucleare, le agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario e il sostegno alla ricerca di sistema (Arim) aumenta di un 26% a circa 0,9 centesimi/kWh. Complessivamente l'aumento delle due voci è di un 19% a circa 4,2 centesimi al kWh Iva inclusa».

Luce e gas

Ma non finisce qui. La serie di rincari sugli oneri di sistema rimarca ancora una volta la poca consapevolezza con cui i consumatori pagano le proprie bollette. Complici anche una sequela tanto lunga quanto complessa di codici degni di un esperto in crittografia. Le voci che registreranno un ritocco all’insù comprenderanno non a caso “le componenti addizionali della tariffa di trasporto Crv relative al sistema di settlement e di interrompibilità ed è inoltre stata aumentata la componente CRVCS (per lo stoccaggio gas)”. Non solo, è stata adeguata al rialzo anche la componente tariffaria UG3FT che alimenta il Fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza.A tutto ciò si aggiunge anche che l'Arera ha disposto la restituzione al gruppo pubblico Gse di circa 0,9 miliardi da erogare tra fine aprile e fine maggio per compensare le minusvalenze per il riempimento d'emergenza degli stoccaggi nell'estate 2022, quella caratterizzata da prezzi altissimi per la crisi con la Russia. «La spesa – spiega il vicedirettore di Staffetta Quotidiana Gionata Picchio - è stata già sostenuta nei mesi scorsi dai consumatori. La componente è applicata solo nei mesi invernali, quindi da aprile verrà azzerata per tornare a ottobre».

