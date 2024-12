Stretta sugli enti con aiuti statali 

Tra le pieghe della manovra approvata alla Camera spunta una spending review per gli enti, società e organismi che ricevono contributi pubblici «di entità significativa». Nella scrittura finale dell'emendamento, per questi soggetti ci sarà anche una stretta sugli acquisti di beni e servizi. La norma prevede, infatti, che non potranno spendere per queste voci «un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 2021, 2022 e 2023». Più soft la spending review per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, che hanno evidentemente visto una flessione negli anni della pandemia. Per loro la media di riferimento sarà quella degli «esercizi finanziari 2022 e 2023». La misura rischia di impattare non solo, ad esempio su grandi teatri e fondazioni ma anche su imprese che abbiano fruito di aiuti come possono essere quelli legati a Transizione 5.0. Insomma una norma destinata a far discutere.

Misure puntuali

Altro tema al centro delle polemiche, con qualche malumore all’interno della maggioranza, ma prevalentemente tra centrodestra e centrosinistra, è quello dei micro-interventi a pioggia voluti dal centrodestra in una sorta di riedizione della cosiddetta “legge mancia". Dai teatri parrocchiali alle associazioni di calcio a otto, dalle fontane alla piantumazione dei parchi. Ma anche associazioni di gelatai artigianali o piccoli festival musicali. Sono tante le mini-misure. «Mentre bocciano il salario minimo - va all'attacco il Dem Marco Sarracino - approvano mance per comuni che neanche esistono».

L'operazione viene comunque rivendicata dal centrodestra anche come un modo per aiutare i territori. È l'esempio dei fondi che dovrebbero andare alla realizzazione del Poliambulatorio di prossimità “Padre Pino Puglisi”, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia. Un intervento del quale «sono davvero orgoglioso», dice il vicepresidente della Camera Giorgio Mulé.

