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Guardia di Finanza.
06 novembre 2026 alle 00:22

Stretta sugli affitti brevi, multe per 116 mila euro 

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Sanzioni per 116 mila euro. La stretta della guardia di Finanza, la scorsa estate in tutto il nord Sardegna, sull’abusivismo nel settore alberghiero ed extra-alberghiero ha fatto emergere diversi illeciti nelle località dove abbondano gli “affitti brevi” portando a una serie di multe. I militari erano partiti dall’obiettivo di recuperare il gettito fiscale, tutelando mercato e consumatori, e si sono concentrati su proprietari e piattaforme online.

Tra sopralluoghi e incrocio di dati web e della “Banca Dati nazionale Strutture Ricettive” le fiamme gialle hanno scoperto che diverse attività non avevano esposto il Codice identificativo nazionale o l’Identificativo Univoco Numerico, assegnato a livello regionale a tutte le strutture ricettive e agli alloggi privati affittati per un breve periodo. Sommando poi le violazioni registrate sulla sicurezza degli immobili hanno elevato, a carico di diverse persone, oltre 116mila euro di multa. 60mila euro invece quelli sottratti a tassazione dal proprietario di un immobile a Olmedo il quale, oltre a infrangere la normativa sui codici citati, Cin e Iun, dava a noleggio delle auto per 50 euro al giorno senza avere la partita Iva ed essendo sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria anche perché non aveva comunicato le generalità degli ospiti attraverso il portale “alloggiatiweb”. (e.fl.)

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