Stretta sugli affitti brevi, multe per 116 mila euro 

Sanzioni per 116 mila euro. La stretta della guardia di Finanza, la scorsa estate in tutto il nord Sardegna, sull’abusivismo nel settore alberghiero ed extra-alberghiero ha fatto emergere diversi illeciti nelle località dove abbondano gli “affitti brevi” portando a una serie di multe. I militari erano partiti dall’obiettivo di recuperare il gettito fiscale, tutelando mercato e consumatori, e si sono concentrati su proprietari e piattaforme online.

Tra sopralluoghi e incrocio di dati web e della “Banca Dati nazionale Strutture Ricettive” le fiamme gialle hanno scoperto che diverse attività non avevano esposto il Codice identificativo nazionale o l’Identificativo Univoco Numerico, assegnato a livello regionale a tutte le strutture ricettive e agli alloggi privati affittati per un breve periodo. Sommando poi le violazioni registrate sulla sicurezza degli immobili hanno elevato, a carico di diverse persone, oltre 116mila euro di multa. 60mila euro invece quelli sottratti a tassazione dal proprietario di un immobile a Olmedo il quale, oltre a infrangere la normativa sui codici citati, Cin e Iun, dava a noleggio delle auto per 50 euro al giorno senza avere la partita Iva ed essendo sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria anche perché non aveva comunicato le generalità degli ospiti attraverso il portale “alloggiatiweb”. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA