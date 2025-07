Stretta su locali, chioschi e b&b 

Stretta su locali notturni, bar fracassoni e strutture ricettive non in regola. Sulla scia delle numerose segnalazioni, relative a schiamazzi, musica ad alto volume e problematiche legate alla sicurezza urbana, gli uomini del commissariato di Alghero hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, specialmente nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti. Il personale della polizia amministrativa ha eseguito numerosi accertamenti, anche in orari serali e notturni, su attività legate all’intrattenimento musicale e alla somministrazione di alimenti e bevande. Tra gli interventi più significativi, spicca quello condotto in una nota discoteca del lungomare, dove sarebbero state rilevate gravi difformità rispetto alla licenza rilasciata e per questo i titolari sono stati destinatari di un provvedimento di sospensione dell’attività. Quello che più ha messo in allarme le forze dell’ordine è stato l’assembramento di avventori all’uscita del locale, decine e decine di giovani che invadevano la carreggiata, mettendo a rischio l’incolumità propria e altrui.

Strutture ricettive

Nel mirino della squadra amministrativa della Questura anche strutture ricettive e bed and breakfast. Uno degli accertamenti ha riguardato un affitta-camere del centro che presentava gravi irregolarità, tra tutti la mancata comunicazione degli ospiti tramite il portale “Alloggiati Web”, poi violazioni fiscali, carenze strutturali e igienico-sanitarie. Sono scattate delle sanzioni. L’attività è stata estesa infine anche a piccoli esercizi di somministrazione di cibo e bevande, già segnalati per il disturbo alla quiete pubblica nelle ore notturne. In più di un caso sono state riscontrate violazioni alle normative igienico-sanitarie e amministrative, che hanno portato a sanzioni e alla temporanea chiusura. Chioschi bar per lo più, che di notte si trasformano in locali da ballo all’aperto, fenomeno già ampiamente denunciato dai gestori delle discoteche autorizzate attraverso il Silb. Di recente, infatti, c’è stato un incontro tra i referenti del sindacato, Confcommercio e Comune, sui temi dell’abusivismo dilagante che sta seriamente compromettendo la vitalità e la legalità del settore. Secondo quanto comunicato, i controlli hanno avuto un effetto positivo: si è registrata una significativa diminuzione dei disagi lamentati dalla cittadinanza.

