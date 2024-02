Stretta su appalti e sommerso 

Stretta sul lavoro nero e sugli appalti irregolari, fino allo stop dei bandi. Il governo mette a punto il piano per rafforzare salute e sicurezza sul lavoro: più sanzioni, anche penali, più ispettori e controlli, formazione e qualificazione delle imprese. Dopo la tragedia nel cantiere di Firenze dove hanno perso la vita cinque operai, l’obiettivo, condiviso da tutti, è quello di fermare la strage sul lavoro e contrastare il sommerso. L’esecutivo lavora a un provvedimento organico che andrà al prossimo Consiglio dei ministri. E prima, lunedì prossimo, vedrà i sindacati e le imprese, convocati a Palazzo Chigi. Mentre Cgil e Uil scioperano e la Cisl si mobilita.

Le misure previste

Il quadro delle misure allo studio emerge al termine della riunione del Cdm che si apre con l'informativa della ministra del Lavoro Marina Calderone. Misure più severe: sul tavolo c'è l’interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni o di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute e sicurezza. E per le imprese irregolari anche lo stop ai benefici fiscali e contributivi. In arrivo l'inasprimento delle sanzioni amministrative sul lavoro nero e irregolare e il ritorno di reati penali nell'appalto, subappalto e somministrazione illecita. Non si parla di introduzione del reato di omicidio sul lavoro, su cui si dice contrario il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che richiama l'esperienza dell'omicidio stradale, che «ha aumentato a dismisura la pena» e gli incidenti «sono aumentati».

La protesta

Si ragiona invece su una norma di coordinamento delle Procure della Repubblica sulle attività di indagini. Un tema rilanciato dai sindacati in piazza. I leader di Cgil e Uil, nella giornata dello sciopero di due ore proclamato insieme agli edili e ai metalmeccanici per dire “Mai più morti sul lavoro”, manifestano proprio a Firenze nella zona del cantiere della tragedia. La Cisl non sciopera ma dà il via a una mobilitazione con assemblee nei luoghi di lavoro. I dati confermano un quadro critico: nel 2023 nelle ispezioni in edilizia il livello di irregolarità è risultato pari al 76% e superiore all’85% nei cantieri collegati al Superbonus 110%, come riferisce Calderone al Cdm. La ministra fa il punto anche sugli ispettori e assicura che quest'anno sarà possibile fare il 40% in più di controlli rispetto al 2023.

RIPRODUZIONE RISERVATA