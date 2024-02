Stretta in centro: serrata alle 20 

Misure sempre più strette nel quadrilatero della movida cittadina, sorvegliato speciale dal sindaco, Settimo Nizzi, che ieri ha assestato un giro di vite ai provvedimenti già adottati per tutelare la sicurezza urbana e l’ordine pubblico tra le vie del centro storico. Dopo lo stop agli alcolici per tutto il giorno negli spazi pubblici, imposto a novembre scorso, Nizzi abbassa le serrande di minimarket e distributori automatici. Con un’ordinanza firmata ieri, il sindaco dispone la chiusura notturna, a partire da domani, dalle 20 alle 7, dei negozi di generi alimentari (e bevande alcoliche) situati in Piazza Regina Margherita, Corso Umberto, Piazza Matteotti, via Regina Elena, Piazza Mercato e via limitrofe, via Sassari, via Vittorio Veneto fino all'intersezione con via Rio Gadduresu, via San Simplicio, via Brigata Sassari e omonima piazza e via IV Novembre.

Notti alcoliche

Obiettivo del primo cittadino, ridurre il consumo (smodato) di alcool, principale responsabile di condotte illecite e di episodi violenti, occorsi nel centro storico e più volte segnalate da residenti e commercianti. «Abbiamo riscontrato la presenza di gruppi di persone poco raccomandabili nelle vie del centro storico che consumano bevande alcoliche dopo averle acquistate in negozi che restano aperti fino a tarda notte, se non fino al mattino», commenta Nizzi. E specifica: «Queste persone si rendono frequentemente colpevoli di atti illeciti, perpetrati sotto l'effetto dell'alcool, creando rischi per la sicurezza urbana, causando disturbo alla quiete pubblica e grave disagio ai residenti oltre a provocare danni all'ambiente, all'arredo urbano e al patrimonio storico artistico della città».

Il comitato

Plaude all'iniziativa del sindaco, il Comitato di quartiere centro storico che gli aveva suggerito di inasprire le misure contenute nell'ordinanza anti alcol. «Abbiamo notato un notevole miglioramento nei mesi scorsi, a seguito dell'ordinanza che vieta il consumo di alcol per tutto il giorno e la vendita per asporto dalle 19 alle 8,30 ma avevamo fatto notare che molti minimarket della zona continuavano a non rispettarla: non erano isolati i casi in cui alle 22 si notavano i soliti balordi bere bottiglie di alcolici nelle piazza del centro», dice il presidente del comitato, Torre Serra: «Abbiamo chiesto quindi dei provvedimenti più rigidi che servono a contrastare in maniera decisa i fenomeni di abuso di alcol nel nostro quartiere, consegnando alle forze dell'ordine un'arma in più per poter operare nella tutela del nostro rione».

RIPRODUZIONE RISERVATA