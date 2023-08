Stretta finale per Prati 

Le priorità sono due difensori esperti e una punta, lo ha detto Claudio Ranieri. Ma in casa Cagliari le strade che portano ai rinforzi richiesti dal tecnico sono, per motivi diversi, assai complicate. E così il ds Bonato potrebbe affondare il colpo per il centrocampo, con il gioiellino della Spal Matteo Prati ormai davvero a un passo.

Il prezzo giusto

Nei giorni scorsi, il Sassuolo per voce del suo ad Carnevali si è tirato indietro: «Prati? È un giocatore importante, ma a oggi la richiesta è troppo elevata. Ne abbiamo acquistati diversi di giovani. Non possiamo acquistarli tutti». Una concorrente in meno per il Cagliari che ora dovrà sfidare il Palermo, in attesa di incrociare i rosanero sul campo in Coppa Italia, per il gioiellino della Spal. Stavolta l’offerta sembra aver convinto il patron Tacopina, che potrebbe accettare una proposta di poco inferiore ai 5 milioni, bonus compresi, per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino. Prati, che ha saltato quasi tutte le amichevoli giocate dalla Spal, avrebbe già dato il suo ok al Cagliari ed è pronto a mettersi a disposizione di Ranieri. Che così avrebbe per il centrocampo un giocatore con caratteristiche diverse dalle tante mezze ali in rosa, visto che il classe 2003 predilige giocare davanti alla difesa, mettendo a disposizione fisico (185 centimetri d’altezza) e qualità tecniche da play.

Aspettando Petkovic

Ranieri, però, attende soprattutto la punta e due difensori. Difficilmente verrà accontentato prima di Ferragosto. Per l'attacco, il prescelto continua a essere Petkovic, ma la Dinamo Zagabria non lo lascerà partire fino alla fine dei preliminari di Champions. Attenzione soprattutto alla semifinale con i greci dell’Aek, con l’andata in programma ieri sera rinviata dopo gli scontri tra gli ultras delle due squadre che hanno provocato la morte di un tifoso greco. L’alternativa è il giovane del Milan Colombo, rientrato in rossonero dopo la stagione in prestito a Lecce. Dietro, sfumato Palomino e accantonato Castelletto, resta in piedi la pista che porta allo spagnolo Ruìllo del Maiorca, anche se in questo caso il club ha già rigettato la proposta del Cagliari (3 milioni) ritenendo il giocatore incedibile.

Uscite

Per Goldaniga si è fatto avanti in modo deciso lo Spezia, alla ricerca di giocatori d’esperienza per provare a riconquistare subito la Serie A perduta. Cadetteria o estero per l’altro difensore rossoblù in uscita Capradossi, anche lui con il contratto in scadenza tra un anno e considerato fuori dal progetto Cagliari. Si aspettano proposte interessanti anche per il giovane Desogus (prestito), l’esperto Viola e Pereiro (definitivi), mentre per ora è stata rimandata al mittente la richiesta dell’ex ds Capozucca per portare in prestito Lella alla Ternana.

