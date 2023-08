Stretta finale per la punta: Petagna, Nsame o chi altro?  

Il calciomercato arriva al rush finale e il Cagliari ha tempo fino alle 20 di venerdì per definire la sua rosa. Nella giornata di oggi potrebbe essere annunciato l'acquisto del difensore polacco Mateuz Wieteska, così come è praticamente fatta per l'arrivo dell'altro difensore, il greco Pantelis Hatzidiakos. Resta invece aperta la questione attaccante, oltre all'uscita di alcuni rossoblù in esubero.

Wieteska, ci siamo

Sbarcato in città domenica, il polacco ieri ha concluso le visite mediche e, in serata, ha assistito alla gara dei suoi nuovi compagni con l'Inter. Oggi dovrebbe essere il giorno della firma sul contratto quadriennale, mentre al Clermont, ex squadra di Wieteska, andranno circa 5 milioni. Il giocatore potrà così unirsi al gruppo di Ranieri per preparare la trasferta di Bologna. C'è invece da aspettare per l'altro difensore ormai acquistato, il greco Hatzidiakos, che giovedì scenderà in campo a Bergen con l'AZ contro il Brann, per la gara di ritorno della finale dei preliminari di Conference League. Subito dopo il giocatore, che ha già svolto buona parte delle visite mediche per il Cagliari a Villa Stuart, firmerà un quadriennale con i rossoblù.

Cercasi punta

Sistemata la difesa, il ds Bonato dovrà regalare a Ranieri l'atteso attaccante. Stretta finale col Monza per Petagna, rimasto a guardare nei primi 180 minuti della stagione, anche se resta difficile da arginare l'ostacolo dell'ingaggio del giocatore, che sbarcherebbe a Cagliari solo se il Monza dovesse contribuire a coprire lo stipendio. Per questo motivo, restano aperte altre soluzioni, col camerunense Nsame dello Young Boys, ma non solo.

Uscite

Dopo la panchina di ieri contro l'Inter, sono in partenza verso Ascoli In Serie B Capradossi e Kourfalidis. Il difensore andrà a titolo definitivo, mentre il greco si trasferirebbe in bianconero in prestito. Da definire, poi, il futuro di Desogus e Pereiro. Il primo attende una sistemazione tra i cadetti, mentre l'uruguaiano potrebbe tornare in prestito al Nacional. (al.m.)

