Stretta finale per Gaetano 

Il mercato vede il traguardo finale, non è più tempo di temporeggiare. Alla mezzanotte di venerdì si chiude e così anche il Cagliari deve affondare il colpo per Gianluca Gaetano, tormentone dell’estate dal primo al praticamente ultimo giorno di trattative. Un accordo col Napoli ormai apparecchiato, ma in casa rossoblù è necessario prima definire qualche cessione per fare cassa e presentarsi col gruzzoletto giusto per il trequartista.

Dentro o fuori

Un tira e molla infinito, che parte addirittura dallo scorso gennaio, quando il ds Bonato inizia il suo corteggiamento per portare Gaetano al Cagliari, dopo averlo apprezzato ai tempi della Cremonese. Il pressing porta all’acquisto del giocatore, nell’ultimo giorno di trattative, in prestito secco. A fine stagione, il classe 2000 torna alla base, con la promessa che il suo futuro lontano da Napoli sarebbe stato solo rossoblù. Due mesi di contatti, proposte e controproposte, con l’inserimento di altre pretendenti respinte e il momento decisivo in vista. Il Cagliari ha messo sul piatto l’ultima proposta, un prestito oneroso con riscatto praticamente obbligatorio, operazione da circa 7 milioni. Col Napoli costretto ad accettare per poter finanziare i colpi dell’ultimo momento pretesi da Conte.

Cassa

Contatti continui, Cagliari e Napoli sanno che Gaetano vestirà rossoblù. Magari già oggi, col giocatore che aspetta il via libera per andare a fare le visite mediche a Villa Stuart e poi mettersi a disposizione di Nicola, che lo aspetta a braccia aperte, dopo aver firmato un contratto fino al 2028 con opzione per l’anno successivo. Non ci sono alternative, ma il Cagliari deve mettere via un tesoretto per portare a casa l’operazione più onerosa del suo mercato. I primi euro arrivano in modo indiretto, visto che il Cagliari festeggia il passaggio del polacco Walukiewicz dall’Empoli al Torino per circa 5 milioni, con le casse rossoblù che incassano il 10% della cifra, circa 500mila euro. Un primo passo, ma non basta. Ecco quindi che il Cagliari continua a cercare una sistemazione a uno tra Wieteska o Hatzidiakos, o addirittura per tutti e due. E poi Makoumbou, ormai separato in casa, che piace al Sassuolo, con gli emiliani che potrebbero provare un assalto last minute anche per Scuffet. E fino all’ultimo ci sarà da fare attenzione alle proposte per Lapadula, che tra i cadetti è garanzia di gol e alta classifica. Più complicato trovare una sistemazione a Jankto e Pereiro, che potrebbero restare per poi riprovare a cercare alternative a gennaio. E infine ha salutato anche il terzino della Primavera Zallu, ceduto a titolo definitivo al Gubbio.

Ritocchi

Gaetano come obiettivo principale, appunto. Ma potrebbe non essere l’unico per il Cagliari, a seconda delle uscite. Perché la partenza di Scuffet farebbe scattare la ricerca di un sostituto, già individuato in Silvestri. La partenza di Lapadula, invece, verrebbe tamponata con il nigeriano della Cremonese Okereke, che piace, però, anche all’Empoli.

