Stretta finale per cedere il Carbonia 

Carbonia. Sarà una settimana decisiva per il Carbonia. Non si gioca sul rettangolo verde, bensì sulle scrivanie attorno alle quali si alternano, per gli incontri e le trattative, due distinti gruppi imprenditoriali interessati a rilevare il club ora diretto dal presidente Stefano Canu.

Lo scorso 26 giugno il manager, da tre anni alla guida della società (due in Serie D, l’ultimo in Eccellenza), aveva manifestato la disponibilità a un cambio della guardia «ma solo a favore di realtà attrezzate per guidare seriamente il Carbonia», aveva detto. Ebbene, col passare dei giorni si sono fatti avanti due gruppi con i relativi emissari, uno legato alla città di Carbonia, l’altro con candidati cagliaritani. Dalle chiacchiere (spesso feroci sui social, al punto che Canu ha querelato «chi ha confuso la legittima critica con la calunnia»), si è passati ai fatti, tant’è che lo scorso fine settimana si sono succeduti incontri con entrambe le compagini.

Ci sono stati la consegna di documenti e lo scambio di pareri sullo stato finanziario del club, che non naviga nell’oro benché (pare) ci siano crediti da esigere da imprese che hanno operato nel territorio. Intanto la dirigenza ha comunicato l’iscrizione della prima squadra (riaffidata a Diego Mingioni) all’Eccellenza, idem le formazioni del settore giovanile la cui supervisione è affidata a Claudio Sanna. E c’è una squadra da fare, al netto delle partenze come quella del brasiliano Monteiro e di Nicola Muscas: la costruirà la vecchia dirigenza o la nuova?

