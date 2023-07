Stretta finale con la Roma per Shomurodov 

\L'amichevole con l'Olbia ha chiuso la prima fase del ritiro del Cagliari, che ora si gode qualche giorno di riposo prima della partenza per la Val d'Aosta. Una pausa che riguarda solo staff tecnico e giocatori, non la società. In particolare, il ds Bonato a caccia dei giocatori giusti da consegnare a Ranieri, che continua ad attendere un difensore centrale d'esperienza e due punte fondamentali per dare peso a un attacco al momento un po' troppo leggero per andare all'assalto della Serie A. E proprio lì davanti sembra vicino l'arrivo dalla Roma di Eldor Shomurodov.

Ore decisive

Per l'uzbeko, classe '95, si va veloci verso un accordo, visto che la Roma vuole liberare spazio in attacco cedendo un giocatore che non rientra nei piani di Mourinho, mentre il Cagliari ha individuato nell'ex Genoa il giocatore giusto per il ruolo di prima e seconda punta. Un ulteriore indizio è arrivato ieri, quando Shomurodov non è stato inserito nella lista dei giallorossi volati per il Portogallo. Salvo sorprese, si trasferirà in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto (7 milioni) e con la Roma che darà una grossa mano per coprire l'alto ingaggio del giocatore. Che, da parte sua, ha già accettato la proposta del Cagliari. A questo punto, non è da escludere che all'inizio della settimana si arrivi alla fumata bianca, con Shomurodov che potrebbe arrivare in ritiro a Saint Vincent giusto in tempo per l'amichevole del 26, guarda caso, contro la Primavera della Roma.

Difesa

Con Shomurodov verrebbe così rinforzato un reparto dove, però, Ranieri vuole anche un altro rinforzo. E il secondo attaccante potrebbe arrivare dal mercato estero, magari dal Sudamerica, sfruttando lo slot libero per gli extracomunitari. Ma con l'arrivo dell'uzbeko (extracomunitario, ma già in Italia) ci sarebbe meno fretta e Bonato vorrebbe prima trovare una sistemazione a Pereiro, prigioniero della gabbia dorata di un contratto che fa scappare i possibili acquirenti. Dall'attacco alla difesa, dove la prima scelta continua a essere l'argentino dell'Atalanta Palomino. Il club bergamasco ha già dato il via libera, visto che il giocatore, classe '90, non rientra più nei piani di Gasperini e andrà in scadenza tra un anno. Resta da trovare l'accordo tra il Cagliari e Palomino, che vorrebbe un triennale, mentre il club rossoblù si spinge fino a un biennale con opzione per un terzo anno. In questa fase di stallo, Bonato si guarda attorno. Si allontana Ferrari del Sassuolo, mentre entra in corsa lo svedese Filip Helander, 30 anni, svincolato dopo la stagione ai Rangers di Glasgow, che ha già conosciuto la Serie A italiana con Verona e Bologna. Cagliari che poi resta sempre vigile sul play della Spal Prati, situazione dove sono fondamentali la pazienza e la prontezza a piazzare l'affondo al momento giusto per superare la numerosa concorrenza.

La prima volta

In casa Cagliari, infine, si festeggiano i primi contratti per tre giovani rossoblù della Primavera. Il centrocampista Caddeo (classe 2004) ha firmato fino al 2024, con opzione per il club per i successivi due anni. L'attaccante Konate (2006) si è legato al Cagliari fino al 2026. Infine il difensore Pintus (2005) ha firmato fino al 2027.

RIPRODUZIONE RISERVATA