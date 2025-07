Stretta finale col Napoli per l’ex viola 

Il dado è tratto, mancano giusto i dettagli. Cagliari e Napoli, tra le altre cose, devono ancora trovare l’accordo definitivo sulla parte di ingaggio che il club partenopeo si dovrà accollare considerato che Folorunsho guadagna un milione e passa, troppo per gli standard rossoblù. Dettagli, appunto, anche perché tutte le parti interessate nella trattativa sperano che si concluda al più presto. Con la formula del prestito e un diritto di riscatto già fissato in 8 milioni.

Il 27enne centrocampista romano di origini nigeriane è reduce da una stagione anonima, tra Napoli e Fiorentina, e ha individuato insieme al suo agente Giuffredi proprio il Cagliari per rilanciarsi e riprendersi la scena persa una volta lasciata Verona. Potrebbe presentarsi a Ponte di Legno tra oggi e domani.

Dopo Augello a Palermo, intanto, un altro giocatore che ha lasciato il Cagliari da svincolato ha trovato sistemazione. Palomino è ufficialmente del Talleres, che aveva provato a riportarlo in Argentina già lo scorso gennaio. Il difensore ha firmato un contratto di un anno. E sorprende il fatto che, oltre a Jankto, l’unico rossoblù in uscita ancora in stand by sia Viola che, tra l’altro, si sta allenando proprio a Cagliari, la sua seconda casa ormai, in attesa di accasarsi professionalmente. Potrebbe raggiungere Augello in Sicilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA