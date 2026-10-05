Stretta e trafficata, caos in via Nazionale 

In via Nazionale i clacson suonano ogni giorno. L'arteria più trafficata di Quartucciu, infatti, è a doppio senso di circolazione anche nei tratti più stretti. Diversi cittadini lamentano disagi nel transitare in questo modo: il rischio di sfiorarsi lateralmente tra macchine è molto elevato. Come se non bastasse, non mancano i soliti automobilisti incivili che non si fanno scrupoli e lasciano il proprio veicolo in doppia fila. «Giusto il tempo di una commissione velocissima», è la solita scusa. Ma basta anche un solo minuto per creare l’ingorgo e quindi il caos in una strada già stretta di suo.

Il malcontento

I malumori tra chi la percorre sono all’ordine del giorno. «Passare in via Nazionale è uno stress continuo», sbotta dalla sua auto Valentina Massidda, «ci sono punti dove si rischia di incastrarsi tra le macchine parcheggiate e quelle in transito nel senso opposto. Soprattutto visto che oggi in moltissimi posseggono automobili grosse, come i suv, che contribuiscono a creare ingorghi». Alcuni residenti ricordano quando questa strada «era a senso unico ed era molto meglio».

Maleducazione

Chi parcheggia in doppia fila, secondo Alessandra Lindiri, un’altra cittadina che percorre quotidianamente via Nazionale per andare al lavoro, «lo fa perché è ben consapevole del fatto che non ci sono tutti questi controlli e multe. Parcheggiano così per poco, ma nel frattempo creano disagi alla circolazione stradale».

Altri sostengono che, nei tratti più stretti, bisognerebbe togliere i parcheggi che, seppure siano tracciati solo da un lato della carreggiata (d’altronde non potrebbe essere altrimenti), la restringono ancora di più. «Si deve fare una scelta: o si rende la strada a senso unico oppure si elimina una parte di parcheggi», sostiene Lindiri.

Quest’ultima soluzione però scontenterebbe gli abitanti di via Nazionale e delle sue varie traverse, i quali hanno bisogno di stalli dove poter lasciare la macchina se non hanno il garage.

Possibili soluzioni

Chi vorrebbe il senso unico sa però che modificare la viabilità in questa maniera è praticamente impossibile, perché costringerebbe gli automobilisti a fare strade alternative e quindi giri più lunghi, per arrivare sulla 554 o in altri Comuni dell’hinterland.

La soluzione che molti altri sollecitano è quella di un senso unico alternato con tanto di semaforo mobile nei tratti più stretti. Si tratta di una modalità di regolazione del traffico utilizzata su strade a doppio senso quando la carreggiata si restringe a una sola corsia per un tratto limitato. Questo impedisce il passaggio simultaneo dei veicoli nei due sensi di marcia, costringendoli a transitare a turni alternati.

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