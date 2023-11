Stretta del Governo sui minori migranti 

I migranti che hanno compiuto 16 anni potranno essere reclusi nei Centri di detenzione per adulti anche fino a 5 mesi. È questa la modifica, introdotta in Commissione Affari Costituzionali della Camera, al decreto Cutro 2 che più fa gridare allo scandalo le opposizioni.

Le misure

Nella versione originaria del testo, ora all'esame dell'Aula, per il quale il Governo ha chiesto il voto di fiducia fissato per lunedì 27 alle 12, si parlava di una detenzione massima, per gli over-16, di 90 giorni. Ma, con l'approvazione del subemendamento di Igor Iezzi (Lega), al tetto dei 90 giorni ne sono stati aggiunti altri 60. Per un totale di 150 giorni, cioè 5 mesi. «Ma non è questa l'unica misura disumana introdotta nel provvedimento già di per sè inaccettabile», spiega il segretario di +Europa Riccardo Magi. Con gli emendamenti del relatore Francesco Michelotti (FdI) si estende invece da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza di chi ha meno di 16 anni nei Centri per minori. E, in presenza di ondate migratorie intense, il decreto riscritto in Commissione consentirebbe di sovraffollare le strutture di accoglienza under-16, prevedendo il superamento del limite massimo di capienza del 50%. Nei Centri di detenzione per adulti, invece, tale limite potrà essere sforato del 100%. Inoltre, potranno essere costruite nuove strutture per minorenni con non più di 50 posti l'una. Ma a far insorgere le opposizioni ci sono pure le norme che riguardano la "misurazione dell'età" dei bambini che arrivano soli, senza documenti.

La protesta

L'autorità di pubblica sicurezza potrà disporre nei loro confronti «rilievi antropometrici o accertamenti sanitari, anche radiografici» dandone immediata comunicazione al Pm che dovrà autorizzare le "misurazioni" in forma scritta. In caso d'urgenza, il via libera potrà essere orale. E solo dopo confermata per iscritto. Si prevede un margine di errore di 2 anni. «I minori, insomma, vengono concepiti come oggetti da misurare», incalza Magi. Ma nel dl si stabilisce anche che quando l'impugnazione contro l'espulsione è inammissibile il difensore non abbia diritto alla liquidazione del compenso. «Il che - dice Matteo Mauri del Pd - significa negare il diritto alla difesa tutelato dalla Costituzione». Nel testo si vieta anche l'ingresso in Italia del condannato, anche non in via definitiva, per lesioni ai danni di persone incapaci, minori o infermi o non guaribili in 20 giorni. Porte chiuse per chi è accusato di reati come «mutilazioni genitali femminili» o «lesioni permanenti al viso». Si riduce da 30 a 15 giorni il termine per ricorrere contro l'espulsione di chi ha il permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. E si taglia da 12 a 9 mesi il periodo di sospensione della domanda se chi chiede asilo si allontana senza giustificazione dai Centri di accoglienza o scappa da hotspot e Cpr. In Commissione «sono stati contingentati i tempi», spiega Carmela Auriemma, tanto che i deputati M5S «per protesta hanno abbandonato i lavori». «Le nuove norme contrastano con la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e con la Costituzione».

