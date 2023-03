Stretta contro la malamovida 

Presieduto dal capo di Gabinetto della Prefettura Maria Pia Garau, il gruppo di monitoraggio si riunirà ogni quindici giorni, di martedì, e sarà un momento per denunciare le degenerazioni della movida cagliaritana che dovranno poi essere comunicate e sottoposte al comitato per l'ordine e sicurezza pubblica. Sarà quest’ultimo a trovare eventuali soluzioni che siano la sintesi di accordi tra le parti. Ovvero, tra i residenti e il settore del commercio e della ristorazione che insiste nel centro storico. Proprio per cercare di far fronte agli eccessi (vedi alla voce schiamazzi fino a notte fonda, risse, vendita illegale di superalcolici a gruppi di giovanissimi e addirittura minorenni) i comitati dei cittadini di Marina, Stampace, Villanova e Castello che chiedono da anni l’istituzione di posti fissi di polizia. «Il presidio fisso – ha però precisato il prefetto – è la richiesta più comune in tutti i campi da parte di chiunque. Se c’è un problema in ospedale si chiede il posto fisso, se c’è un problema in una casa che ospita migranti si chiede il posto fisso. Non ci sono le forze per poterlo fare, ma non a Cagliari, neppure se avessimo i numeri di Roma». Per De Matteis, «l’obiettivo è trovare soluzioni alla malamovida rendere fruibili i servizi delle forze dell'ordine, dai commercianti ai residenti, senza però bloccare la movida ma evitando i fenomeni che creano problemi all'ordine pubblico. Risentiamo del periodo post Covid che ha impedito ai giovani di stare assieme e la riapertura ha acceso l'aggressività . Questo è un fenomeno nuovo con il quale dobbiamo confrontarci. Non pretendiamo di trovare immediatamente tutte le soluzioni alla malamovida, ma con questo gruppo di monitoraggio si avvierà un percorso che sentirà tutte le voci, le istanze saranno portate venerdì al comitato ordine e sicurezza per le eventuali decisioni ».

Stretta sulla malamovida. Entra nel vivo l’attività del “Gruppo di monitoraggio” voluto dal prefetto Giuseppe De Matteis per avviare un lavoro di prevenzione e contrasto dei comportamenti antisociali nel centro storico e nelle zone di Cagliari interessate da fenomeni di forte aggregazione come appunto Marina, Stampace e altri rioni della città. Il neonato tavolo interistituzionale costituito con decreto prefettizio, è composto, oltre che dalla Prefettura, dal Comune, dalle forze di polizia, dai comitati di quartiere e associazioni di cittadini, da Confesercenti, Fipe-Confcommercio, dalla Vicarìa Cattedrale e dai Centro Commerciali Naturali di Marina e del Corso.

Il ruolo

«Il comitato ha – ricordato il prefetto De Matteis – ha il compito di fare da screening rispetto alle segnalazioni che relativamente alla malamovida ci arrivano dai cittadini». De Matteis ha precisato che «si può sicuramente migliorare quella che è la malamovida, ma non si può arrivare all’abolizione della movida che crea indotto e occupazione». Parola d’ordine, è dunque: «Mitigare gli effetti della malamovida salvando la movida».

Il calendario

Presieduto dal capo di Gabinetto della Prefettura Maria Pia Garau, il gruppo di monitoraggio si riunirà ogni quindici giorni, di martedì, e sarà un momento per denunciare le degenerazioni della movida cagliaritana che dovranno poi essere comunicate e sottoposte al comitato per l'ordine e sicurezza pubblica. Sarà quest’ultimo a trovare eventuali soluzioni che siano la sintesi di accordi tra le parti. Ovvero, tra i residenti e il settore del commercio e della ristorazione che insiste nel centro storico. Proprio per cercare di far fronte agli eccessi (vedi alla voce schiamazzi fino a notte fonda, risse, vendita illegale di superalcolici a gruppi di giovanissimi e addirittura minorenni) i comitati dei cittadini di Marina, Stampace, Villanova e Castello che chiedono da anni l’istituzione di posti fissi di polizia. «Il presidio fisso – ha però precisato il prefetto – è la richiesta più comune in tutti i campi da parte di chiunque. Se c’è un problema in ospedale si chiede il posto fisso, se c’è un problema in una casa che ospita migranti si chiede il posto fisso. Non ci sono le forze per poterlo fare, ma non a Cagliari, neppure se avessimo i numeri di Roma». Per De Matteis, «l’obiettivo è trovare soluzioni alla malamovida rendere fruibili i servizi delle forze dell'ordine, dai commercianti ai residenti, senza però bloccare la movida ma evitando i fenomeni che creano problemi all'ordine pubblico. Risentiamo del periodo post Covid che ha impedito ai giovani di stare assieme e la riapertura ha acceso l'aggressività . Questo è un fenomeno nuovo con il quale dobbiamo confrontarci. Non pretendiamo di trovare immediatamente tutte le soluzioni alla malamovida, ma con questo gruppo di monitoraggio si avvierà un percorso che sentirà tutte le voci, le istanze saranno portate venerdì al comitato ordine e sicurezza per le eventuali decisioni ».

Le reazioni

Soddisfatti, almeno in molti, i residenti del centro storico. Che comunque aspettano di vedere i primi passi e i primi risultati che potranno arrivare dall’azione del gruppo di monitoraggio e del Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica. «È iniziato un percorso che non sappiamo dove ci porterà. Da residenti è compito nostro lavorare per esigere quello che ci è dovuto per legge e per ottenere condizioni di vita sempre migliori», ha detto Sandra Orrù, presidentessa di “Apriamo le finestre alla Marina”. Giudicano positivo il primo confronto anche i presidenti di Confcommercio Sud Sardegna e Fipe, Alberto Bertolotti e Emanuele Frongia: «Il tavolo istituzionale ci porterà alle soluzioni per il buon vivere dei residenti e dei pubblici esercizi». Per Frongia, «la movida esiste in tutto il mondo, si deve ascoltare il grido d’allarme dei titolari dei locali e l’esigenza dei residenti». Le incomprensioni saranno messe da parte. «È importante – ha ribadito Bertolotti – che si porti avanti una campagna di legalità nelle nostre aziende, così come accade oggi all’interno dei locali gestiti dai nostri associati dove ci mostriamo intransigenti nei confronti di chi si ostina a non rispettare le regole».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata