Stretta contro i vandali dell’ambiente 

Giro di vite dell’amministrazione comunale di Elmas sul fronte della tutela ambientale e del decoro urbano. Tra giugno e settembre il servizio di vigilanza ha intensificato i controlli sul territorio, eseguendo ben 88 sopralluoghi mirati a contrastare discariche abusive, conferimenti irregolari, veicoli abbandonati e terreni incolti.L’attività capillare ha portato a numerosi provvedimenti sanzionatori, tra cui tredici “sommarie informazioni testimonianti” per l’abbandono illecito di rifiuti e 15 verbali per il mancato sfalcio della vegetazione nei terreni privati, un obbligo fondamentale per prevenire il rischio incendi. Le verifiche hanno interessato anche la mobilità e la gestione domestica: elevati 15 verbali per la raccolta differenziata errata, cinque per la mancata custodia di animali da affezione e altrettanti per auto abbandonate sul suolo pubblico, oltre a 17 attestazioni sullo stato d’uso di veicoli gravati da fermo fiscale.

Sacchetti nei cestini

Nonostante l’efficacia dei controlli, dal Comune arriva una riflessione chiara: la repressione da sola non basta. «Elmas è una comunità attenta e responsabile, e non permetteremo che l’inciviltà di pochi metta in ombra l’impegno di tanti», avvisa la sindaca Maria Laura Orrù: «Per questo abbiamo chiesto l’incremento dei controlli». Tra le criticità emerse, si segnalano molti abbandoni operati da persone non residenti o nei cestini pubblici, dove finiscono impropriamente sacchi di spazzatura domestica: «Grazie alle fototrappole stiamo individuando i responsabili. Nel 2026 non è accettabile assistere ancora a tanta inciviltà, e continueremo a contrastarla con fermezza».

Vigilanza a tutto campo

Un capitolo centrale riguarda il benessere animale e la gestione del randagismo. A fronte dei cinque verbali per mancata custodia, la sindaca sottolinea: «A Elmas la sensibilità verso il benessere animale è alta e diffusa: la stragrande maggioranza dei cittadini e delle cittadine se ne prende cura con responsabilità. Esiste però una piccola minoranza che non lo fa, e per questo abbiamo chiesto alla Polizia locale di intensificare i controlli».

Benessere animale

Il Comune sostiene una spesa annua di circa 70mila euro per i cani ospitati nelle strutture convenzionate, motivo per cui si punta con decisione sulla prevenzione: «Da anni l’Ente ha un capitolo di bilancio dedicato e abbiamo avviato progetti di microchippatura e sterilizzazione che intendiamo rilanciare e rafforzare, anche grazie al sostegno delle associazioni, come FieroGatto, che operano ogni giorno in modo capillare sul territorio».

Rigore e sensibilizzazione

L’impegno per il futuro unisce rigore sanzionatorio e promozione culturale: «Accanto ai controlli puntiamo sulla prevenzione e sull’informazione: progetti specifici e giornate dedicate al benessere animale, realizzati insieme alle associazioni e alle attività del territorio, per diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità». Sul fronte ambientale, infine, l’amministrazione ribadisce un monito rigoroso: «Chi abbandona rifiuti viola la legge e deve esserne responsabile».

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