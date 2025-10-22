VaiOnline
Pula.
23 ottobre 2025 alle 00:26

Stress? Il Comune assume una psicologa 

Specialista a disposizione dei dipendenti municipali ogni mercoledì 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I dipendenti del Comune di Pula potranno contare d’ora in poi sul supporto di una psicologa: ogni settimana impiegati e dirigenti avranno la possibilità di consultare la dottoressa Alessandra Satta per affrontare i problemi legati allo stress del lavoro e migliorare il clima tra colleghi.

La novità

Il servizio, istituito dal Comune su richiesta del Comitato pari opportunità composto da dipendenti e dalla segretaria comunale, permetterà ai 50 lavoratori degli uffici di avere tutto il supporto psicologico di cui hanno bisogno: per usufruirne basterà inviare una mail e prenotare la seduta, che avverrà fuori dall’orario di lavoro.

Giuseppe Monni, assessore al Personale e dipendente del Comune di Sarroch, conosce bene la necessità dei dipendenti municipali di avere un supporto di questo tipo: «L’obiettivo principale è quello di prevenire i casi di “Burnout”, la sindrome di esaurimento psicofisico, emozionale e mentale provocata dallo stress sul lavoro, ma parlare con la psicologa sarà utile anche per migliorare il clima già buono nei nostri uffici. La psicologa sarà presente in Municipio il mercoledì, per ogni seduta – della durata di 45 minuti – i dipendenti potranno usufruire di un’ora di permesso. Siamo convinti che lavorare in un clima sereno permetta di far funzionare meglio la macchina amministrativa e contribuisca ad essere più vicini alle esigenze dei cittadini».

Il sindaco

Il sindaco, Walter Cabasino, rimarca l’importanza del benessere psicofisico di ciascun dipendente: «Chi lavora tutto il giorno per portare avanti i nostri uffici ha il diritto di trascorrere il proprio tempo in un ambiente sereno e accogliente, la presenza di questa importante figura professionale ci aiuterà a cogliere i primi segnali di un disagio che non può essere sottovalutato. Verrà rispettata la privacy di ogni dipendente, in modo che ciascun lavoratore possa usufruire del servizio in tutta tranquillità: siamo certi che la presenza della psicologa renderà il clima dei nostri uffici ancora più ospitale».

La specialista

Alessandra Satta, la psicologa che curerà lo sportello di ascolto, rimarca l’importanza di questi incontri: «L’indirizzo e-mail al quale prenotarsi è già attivo. Individuare un eventuale disagio per tempo è fondamentale, lo stress accumulato al lavoro non deve essere sottovalutato. Ogni mercoledì, i dipendenti avranno la possibilità di aprire un confronto e discutere serenamente della propria situazione: la privacy di ogni persona che chiede il mio supporto verrà garantita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 