Stress da lavoro, adesso è allarme rosso 

Sentirsi senza energie, distanti mentalmente dal luogo di lavoro, come risucchiati in una bolla. Sensazioni di angoscia e negativismo. Fatica a svolgere anche mansioni semplici e ripetitive. Una sindrome da stress cronico che riguarda la sfera lavorativa di cui anche in Ogliastra emergono i primi casi. Almeno cinque i dipendenti che, ogni mese, si presentano negli uffici della Cisl di Tortolì per raccontare le loro esperienze, scandite da ritmi nevrastenici e ambienti di lavoro tossici. Alcuni dipendenti, ostaggi di stress e tristezza sul posto di lavoro, arrivano a prendere in seria considerazione l’idea di dimettersi piuttosto che andare incontro a patologie. Altri resistono, sebbene in crisi.

Fenomeno in crescita

Dello stress da lavoro correlato, che in uno slang più diffuso è definito burnout, se n’è parlato in maniera compiuta in un convegno che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala riunioni dei locali di via Deledda. A introdurre l’argomento è stata Sara Lorrai, segretaria generale della Fisascat Cisl Ogliastra. «Statisticamente - ha detto Lorrai - sono più le donne coinvolte in questo fenomeno. Tanti lavoratori non sanno neppure di essere stati colpiti dallo stress da lavoro correlato. Ecco perché è importante prevenire, anche attraverso corsi di formazione». Il burnout è in continua evoluzione: «È un tema molto attuale ed è importante sensibilizzare i lavoratori. Secondo le statistiche nazionali il 40 per cento dei dipendenti vorrebbe abbandonare il proprio posto di lavoro proprio perché ostaggio dello stress». In Ogliastra i casi sono in aumento. «Nei nostri uffici capita sempre più spesso accogliere dipendenti che si sentono stressati dal lavoro. Contiamo anche cinque casi al mese».

Il legale

L’incontro si è chiuso con l’intervento di Michele Muggianu, leader di Cisl Ogliastra. In mezzo l’esposizione di Lucia Cannavacciuolo, legale che ha illustrato i risvolti giuridici dello stress da lavoro. «La casistica - ha chiarito l’avvocata - si amplia. Medici e autisti sono tra le categorie più colpite, ma la percentuale maggiore riguarda il terziario, con i commessi particolarmente soggetti». Nei casi più estremi i lavoratori divorati dallo stress trovano sfogo nella tossicodipendenza: «Molti di loro - ha precisato Cannavacciuolo - hanno attacchi d’ansia, con sfoghi sulla pelle, e si rifugiano in alcol e droga. Se lo stress da lavoro correlato venisse accertato si potrebbe andare incontro anche a risarcimenti».