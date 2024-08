Strepitosa Monica Bellucci La nuova compagna di Tim Burton diventa la musa di “Beetlejuice” 

Un po’ “sposa cadavere”, ma piena di cicatrici segno di una fresca cucitura. Appare così la bellissima Monica Bellucci in “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton, suo attuale compagno e regista di quest'opera allucinatoria piena di fantasmi, folletti, mostri microcefali in bicicletta, prevedibili influencer e una casa spettral-gotica sulla collina che ha aperto ieri sera l’ottantunesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Nel film, in uscita il 4 settembre con Warner, la Bellucci la vediamo nella prima scena fatta in mille pezzi su un pavimento. Sarà poi lei stessa a ricomporsi, pezzo dopo pezzo per diventare una sorta di Frankenstein in gonnella, ma ancora pieno di fascino nonostante le cicatrici. «È un processo misterioso il fatto che lei sia a pezzi», dice l'attrice al Lido, «e quando mi sono dovuta ricomporre non è stato affatto facile, mi sono sentita una sorta di mimo. Il mio personaggio di Delores si muove poi come una bambola. Le cicatrici? Tutti abbiamo cicatrici emotive», conclude l'attrice.

Sequel di "Beetlejuice - Spiritello porcello”, di cui quest'anno ricorre l’anniversario dei 36 anni, troviamo nel film insieme al regista una buona fetta del cast originale a partire da Michael Keaton (ovvero il perfido Beetlejuice), c'è poi Winona Ryder nei panni di Lydia e Catherine O’Hara in quelli di sua madre. Su questa vecchia base Burton ha affidato poi la sceneggiatura agli autori della serie “Mercoledì”, dalla quale ha preso la protagonista Jenna Ortega (interpreta la figlia di Lydia).Tra le new entry, infine, oltre la Bellucci, c'è anche Justin Theroux e Willem Dafoe, che interpreterà un poliziotto fantasma con il cranio a cielo aperto.

Dice ancora la Bellucci del suo personaggio di Delores: «Adoro la sua dualità, è cattiva, ma allo stesso tempo affascina tutti. E poi», aggiunge, «trovo che questo film sia molto al femminile perché racconta tre generazioni di donne che si amano e si supportano».

