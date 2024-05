Strepitosa Mediterranea: la squadra di Versace in A 

La Mediterranea è in Serie A di calcio a 5. La squadra di Versace centra il traguardo della promozione nel massimo campionato femminile vincendo il doppio confronto contro la Roma negli spareggi promozione per le prime classificate di B. Dopo il 4-3 dell’andata al PalaConi, basta il 3-3 alle cagliaritane per festeggiare la Serie A al Palasport di Fiano Romano. La Mediterranea chiude così una stagione strepitosa dopo il primo posto nel girone A di Serie B femminile in stagione regolare con diciannove vittorie e un pareggio. La Leonardo sogna di fare altrettanto nel maschile: oggi l’andata della semifinale playoff contro il Pordenone.

La partita

A Fiano Romano è stata la Mediterranea a passare in vantaggio grazie a un autogol delle padrone di casa. La Roma pareggia subito e riesce in seguito a passare in vantaggio con il 2-1 che manderebbe la partita ai supplementari. Prima dell’intervallo pareggia però Gasparini sulla respinta della punizione di Mendes. Nella ripresa torna avanti la Roma, ma il 3-3 di Mendes su punizione resiste fino alla sirena finale. Le cagliaritane sono promosse.

Leonardo

Sogna la Serie A maschile la Leonardo, impegnata questa sera nell’andata delle semifinali dei playoff di A2 Élite. L’appuntamento è alle 19 al PalaConi di Cagliari contro il Pordenone. In palio un posto per la finalissima del 2 giugno a Faenza. Gli arancioneri hanno superato ai quarti di finale i liguri della CDM Futsal: 2-0 all’andata in Sardegna firmato da Siddi e Demurtas, 5-3 al ritorno con Pusceddu, Dos Santos, Guti e la doppietta Di Acco. Il Pordenone ha invece eliminato lo Sporting Altmarca, imponendosi per 3-1 nella prima gara in trasferta e amministrando al ritorno in casa con la sconfitta indolore per 4-3. Il fattore campo sarà, come nei quarti di finale, ancora a sfavore della Leonardo. La squadra di Petruso ha chiuso la stagione regolare al quarto posto con 42 punti, cinque in meno del Pordenone secondo che, in caso di parità nella doppia sfida dopo il match di ritorno, anche al termine dei supplementari potrà volare direttamente in finale senza la lotteria dei rigori. I precedenti sorridono ai cagliaritani: nella prima giornata di A2 Élite furono Acco, Siddi e Guti a firmare il 3-2 interno sui friulani. Il ritorno terminò sul 4-4. La partita di ritorno della semifinale playoff è invece in programma lunedì 27 maggio al PalaFlora di Pordenone alle 18.45. Chi passa il turno affronterà nella finale di domenica 2 giugno la vincente di Città di Melilli-Vitulano Drugstore Manfredonia. L’andata disputata sabato in Sicilia si è chiusa sul 3-2 per i pugliesi. Prima di pensare alla finale per la Leonardo c’è però da pensare alla semifinale di oggi contro il Pordenone per continuare a sognare la promozione in Serie A.

