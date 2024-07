Strepitosa Jasmine Paolini 

Una partita perfetta consegna alla storia Jasmine Paolini, la prima italiana di sempre a raggiungere la semifinale a Wimbledon, dopo aver liquidato in due set, con disarmante autorevolezza, la statunitense Emma Navarro. E dire che la numero 19 del seeding l'aveva sempre battuta nei tre precedenti incontri, ma ieri - al suo debutto sul Centre Court - Paolini ha giocato il suo miglior tennis, dominando dal primo fino all'ultimo scambio, senza concedere nulla all'avversaria (6-2 6-1). «È pazzesco aver vinto su questo campo. Sono così contenta che non so cosa dire, diventare la 5 del mondo è incredibile», ha detto Jasmine. Domani match per un posto in finale con la croata Donna Vekic, 37 del ranking, che in tre set ha superato la qualificata neozelandese Lulu Sun (5-7, 6-4, 6-1).

Musetti

Oggi scende in campo Lorenzo Musetti, che affronta lo statunitense Taylor Fritz (12 Atp), si gioca per la semifinale. Si sfidano anche De Minaur (9) e Djokovic (2). Ieri lo spagnolo Alcaraz (3) ha superato in quattro set (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) lo statunitense Tommy Paul (13).

RIPRODUZIONE RISERVATA